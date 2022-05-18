快訊

蔡蘇體制受疫情衝擊 陳時中主導的防疫模式已生變

3大學首屆學士後醫系錄取率3% 清華「百萬命題」考倒學生

金曲獎入圍名單出爐！魏如萱、蔡健雅搶歌后 許光漢爭新人獎

藍民調／半數民眾不信任司法 近六成認為陳菊不公正

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
監察院長陳菊。記者曾原信／攝影
監察院長陳菊。記者曾原信／攝影

國民黨智庫今舉行「民眾對於蔡政府在司法與監察相關表現的評價」民調記者會，調查結果顯示，有半數民眾對司法公信力、法官是否公平審判，以及大法官有無收到不當干涉表示不信任；而對於監察院是否有發揮應有公投，更有高達65.5%認為沒有，並有58.8%認為監察院長陳菊不公正。

對於司法公信力，調查結果顯示，有35.1%表示信任，51.75%不信任；對於法官是否會公平審判，也只有37.5%相信，51.5%不信任；對於檢察總長公正客觀不受政治干涉？19.5%相信，41.4%不相信；對大法官有沒有受到不當干涉，31.6%認為沒有，53.3%認為有疑慮。

對蔡英文總統司法改革的理念與措施，有19.7%表示瞭解，74.3%表示不瞭解；對於司法改革的信心，35.5%有信心，52.9%沒有信心；對於監察院重審翁啟惠案，18.4%認為適當，46.0%認為不適當；對於監察院二度審理曲棍球案，16.9%認為適當，45.9%認為不適當。

對於同不同意監察院對疫情監督是雙重標準？58.2%同意，26.7%不同意；對於監察院有沒有發揮應有功能，22.1%認為有，65.6%認為沒有；對於是否同意陳菊擔任院長以來監察院已失去公正獨立性？21.0%認為有，58.8%認為不公正。

國民黨智庫內政法制組召集人黃德福表示，此次民調結果顯示，民眾對於蔡英文的司法改革，普遍沒有感覺，司法公信力、公正性等，均高度不信任，尤其對大法官的不信任度，更是民主憲政的一大警訊。

黃德福認為，根據憲政架構，司法和監察應該超出黨派、公正行使權利，蔡總統執政6年，對於司法及監察的角色與功能，可謂「司監走鐘、護航不法」，司法及監察權喪失了獨立性，護航政府。對於廢監察院的建議，黃德福認為不適當，因為廢了監察院，相關權力回歸立法院，在國會多數下，護航的情況只會更糟糕。因此他建議在不修憲的情況下，改變同意權的門檻，將大法官、檢察總長、監委同意權，從二分之一提高到三分之二，才能導正憲政亂象。

民意調查執行期間為111年5月11日至5月14日，共完成1073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00%以內。

司法改革 監察院 大法官

延伸閱讀

曲棍球案檢察官陳隆翔遭二度彈劾 陳菊：尊重懲戒法院

【重磅快評】總統府偽造真相 陳菊敢辦嗎？

陳菊助國務機要費除罪？ 國民黨團：食言而肥應知所進退

3年2度拍陳菊故事？ 公視聲明澄清：無此事

相關新聞

自主應變衍伸亂象 政府不能讓弱勢族群自生自滅

昨天一位公司同事來找我訴說她在疫情中面臨的困境，她的兩個小孩因國小與幼兒園接連停課必須留在家中，加重了爸媽的照顧負擔，一邊要兼顧家計，另一邊要照顧老小，三頭燒的父母承受著巨大的壓力。

藍民調／半數民眾不信任司法 近六成認為陳菊不公正

國民黨智庫今舉行「民眾對於蔡政府在司法與監察相關表現的評價」民調記者會，調查結果顯示，有半數民眾對司法公信力、法官是否公...

昔監委查「3+11」蘇指不厚道 李鴻鈞：調查沒時機問題

總統蔡英文提名前立委李鴻鈞為監察院副院長，今立法院舉行全院委員會，審查此人事案。國民黨立委林思銘詢問李鴻鈞，去年監委調查...

關心阿中戒菸進度 立院質詢傳笑聲

多名立委瞄準本土疫情狀況，包括本土確診數破80萬、兒童未接種疫苗等議題，場面相當嚴肅，但當談到18日將審查的《菸害防制法》時，也提到部長戒菸的進度，立委與部長相互調侃，現場卻頻頻傳出笑聲。

王必勝槓雙北爭衛福部長？侯友宜回：好好做事

衛福部醫福會執行長王必勝頻頻打雙北，被外界傳言是要爭取衛福部長的位子。新北市長侯友宜僅說，他好好做事，守護新北市民健康才...

吳釗燮接受德媒專訪：面對陸軍事威脅 須強化全民動員

外交部長吳釗燮接受德國媒體訪問指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國大陸的軍事威脅，必須強化全民動員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。