藍民調／半數民眾不信任司法 近六成認為陳菊不公正

國民黨智庫今舉行「民眾對於蔡政府在司法與監察相關表現的評價」民調記者會，調查結果顯示，有半數民眾對司法公信力、法官是否公平審判，以及大法官有無收到不當干涉表示不信任；而對於監察院是否有發揮應有公投，更有高達65.5%認為沒有，並有58.8%認為監察院長陳菊不公正。

對於司法公信力，調查結果顯示，有35.1%表示信任，51.75%不信任；對於法官是否會公平審判，也只有37.5%相信，51.5%不信任；對於檢察總長公正客觀不受政治干涉？19.5%相信，41.4%不相信；對大法官有沒有受到不當干涉，31.6%認為沒有，53.3%認為有疑慮。

對蔡英文總統司法改革的理念與措施，有19.7%表示瞭解，74.3%表示不瞭解；對於司法改革的信心，35.5%有信心，52.9%沒有信心；對於監察院重審翁啟惠案，18.4%認為適當，46.0%認為不適當；對於監察院二度審理曲棍球案，16.9%認為適當，45.9%認為不適當。

對於同不同意監察院對疫情監督是雙重標準？58.2%同意，26.7%不同意；對於監察院有沒有發揮應有功能，22.1%認為有，65.6%認為沒有；對於是否同意陳菊擔任院長以來監察院已失去公正獨立性？21.0%認為有，58.8%認為不公正。

國民黨智庫內政法制組召集人黃德福表示，此次民調結果顯示，民眾對於蔡英文的司法改革，普遍沒有感覺，司法公信力、公正性等，均高度不信任，尤其對大法官的不信任度，更是民主憲政的一大警訊。

黃德福認為，根據憲政架構，司法和監察應該超出黨派、公正行使權利，蔡總統執政6年，對於司法及監察的角色與功能，可謂「司監走鐘、護航不法」，司法及監察權喪失了獨立性，護航政府。對於廢監察院的建議，黃德福認為不適當，因為廢了監察院，相關權力回歸立法院，在國會多數下，護航的情況只會更糟糕。因此他建議在不修憲的情況下，改變同意權的門檻，將大法官、檢察總長、監委同意權，從二分之一提高到三分之二，才能導正憲政亂象。

民意調查執行期間為111年5月11日至5月14日，共完成1073份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.00%以內。