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昔監委查「3+11」蘇指不厚道 李鴻鈞：調查沒時機問題

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
去年監委調查「3+11」決策，被行政院長蘇貞昌評為時機「不厚道、不公平」，監察院副院長被提名人李鴻鈞答詢國民黨立委林思銘時表示，監委調查沒有時機問題。圖／取自國會頻道
去年監委調查「3+11」決策，被行政院長蘇貞昌評為時機「不厚道、不公平」，監察院副院長被提名人李鴻鈞答詢國民黨立委林思銘時表示，監委調查沒有時機問題。圖／取自國會頻道

總統蔡英文提名前立委李鴻鈞監察院副院長，今立法院舉行全院委員會，審查此人事案。國民黨立委林思銘詢問李鴻鈞，去年監委調查「3+11」防疫政策決策過程，被行政院長蘇貞昌評為時機「不厚道、不公平」，而現在在野黨要監查院調查其他防疫政策問題，是否適當？李鴻鈞答詢時則表示，監察院的調查沒有時機問題，有人檢舉就會啟動調查。

去年五月新冠肺炎疫情爆發時，外界質疑指揮中心將國籍航空機組人員返國檢疫措施從「5+9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）放寬為「3+11」是主要破口，而後又爆出「3+11」並未相關會議記錄，當時監察委員啟動調查。

林思銘質詢李鴻鈞時指出，當時蘇貞昌對媒體說，監委在疫情新衝擊時調查不厚道、也不公平，那現在疫情爆發，但政府快篩試劑不足，指揮中心怠忽職守，還出現高登環球公司被爆出在16.5億快篩標案中資格不符、接標又棄標等疑點重重的事件，國民黨有對此向監院提出告發，現在監察院來調查，是否是適宜時機？

李鴻均答詢表示，監察院調查沒有時機問題，只要有人提出訴願，監委就必須啟動調查機制，「沒有看什麼時間做什麼事」，只要有人檢舉就要備案，就要進行調查。

林思銘也針對廢除監察院議題問李鴻均「監察院是否願意自廢武功？」李鴻均則答詢表示，監察院存在有其功能性，如果要廢除，應該考量到整體功能未來的轉換，例如調查權轉移到立法院，必須考量到量能和責任問題，牽涉整體國會改革和組織再造，是一個很大的議題。

監察院 李鴻鈞 疫情

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