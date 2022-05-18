獨／國民黨新竹整合爆危機 前市長之子投民眾黨選議員

年底新竹市長選戰，國民黨力拚收復失土，潛在戰將除了在地立委鄭正鈐，日前也傳出黨主席朱立倫有意找曾拿下全國立委最高票的前立委徐欣瑩扮演奇兵。不過，對於新竹市虎視眈眈的民眾黨，已悄悄將國民黨新竹市前市長許明財之子許登淇收歸旗下，將提名其參選議員，地方人士分析，基層實力堅強的許明財若也支持民眾黨，將成國民黨整合在地泛藍勢力的一大危機。

新竹縣市合併升格議題爭議許久，藍、綠、黃、白四黨為此激烈攻防，但隨著今年確定無法升格，回歸新竹縣、市選戰布局，現任新竹市長林智堅又屆滿兩屆，新竹市成為四黨鎖定目標，雖各有潛在人選，如國民黨有鄭正鈐、徐欣瑩，民進黨有行政院政務顧問鄭宏輝，民眾黨有立委高虹安，時代力量有立委邱顯智，但狀況皆未明朗。

2009年許明財獲得國民黨提名參選新竹市長，並於同年底順利當選，但在2014年卻以微小差距敗給林智堅，2018年回鍋參選又再次落敗。為了收復失土，國民黨除內部民調最高的鄭正鈐為潛在人選，朱立倫也擬推徐欣瑩扮演奇兵。

不過，據本報掌握，許明財之子許登棋日前報名參加民眾黨新竹市議員海選，並通過審核，將於今日中央委員會正式提名其參選南區議員，民眾黨人士也證實此事。

新竹地方人士指出，許登淇為新竹市義消總隊副小隊長，同時也是一名室內設計師，本身就是民眾黨員，而立委高虹安接任民眾黨新竹市黨部主委後，組織經營頗有斬獲，除日前成功挖角藍營議員李國璋，也安排許登淇負責南區黨務，成為年底議員選將。

地方人士表示，許明財雖然在敗選後，在國民黨地方黨部參與角色較少，但他目前是新竹市總工會理事，在地方上也勤跑行程，在新竹政壇仍有一定角色，對於兒子披民眾黨戰袍參選，許明財也傳出在國民黨地方群組主動告知此事，頗有支持意味，造成藍營基層焦慮。

地方人士分析，新竹市民調中，年齡位於中間的族群支持民眾黨傾向越來越明顯，除了對執政黨不滿，也可能認為國民黨距離人民太遙遠，才會造就國民黨二代、年輕世代轉投民眾黨的趨勢。