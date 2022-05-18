PCR預約採檢爽約率2成5 王必勝：部北醫將調整預約上限

新冠肺炎確診患者人數不斷上升，醫院急診外常有民眾大排長龍等待快篩。衛福部立台北醫院採取網路預約等措施後，PCR篩檢排隊人潮大減。衛福部醫福會執行長王必勝今在臉書表示，位於新北市新莊的部立台北醫院，今早依然沒有排隊做PCR的人龍，民眾等待時間合理。

王必勝說，經過昨天的疏導措施，不讓民眾風吹日曬排隊，但部北仍服務1812人，高於5月1日以來每日平均1666人。但其中仍然有25%民眾未依預約而來，醫院將會調整預約上限，盡量發揮所有服務量能。雖說不受理現場來的個案，仍盡量服務237名現場民眾，大部份都是65歲以上長者。

不過，王必勝仍呼籲，民眾到各篩檢站應先利用預約系統預約再來，免排長隊又能做到檢驗。疫情之下做事和處理問題本就不容易，需要用心用力去做好本份事，要針對問題解決問題。

王必勝說，謝謝部立台北醫院長鄭舜平率領的醫療團隊，除維持正常醫療業務，還有篩檢站，且負責很多專責病房，更負責桂山、烏來、竹林3個中央集中檢疫所，是這場防疫戰第一線最堅強的戰士。

王必勝指出，台北自由廣場站昨天也服務1649人，而且秩序井然，檢驗快速，感謝北榮優秀的團隊。