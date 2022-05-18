關心阿中戒菸進度 立院質詢傳笑聲

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】立院嚴肅談疫情，意外傳出頻頻笑聲！立法院衛環委員會18日審查《菸害防制法》修法，民眾黨立委蔡壁如關心衛福部長陳時中的戒菸進度，他頻頻尬笑稱「戒菸是現在進行式」、「推動法案過程，自己是一定要戒菸」。在野立委後續也回應笑說，這樣今天是一定要推行法案。

立院上午現場，多名立委瞄準本土疫情狀況，包括本土確診數破80萬、兒童未接種疫苗等議題，場面相當嚴肅，但當談到18日將審查的《菸害防制法》時，也提到部長戒菸的進度，立委與部長相互調侃，現場卻頻頻傳出笑聲。

未來將調漲菸捐

針對18日排審的《菸害防制法》，蔡壁如首先詢問說，「部長有在甲菸齁？（台語）」陳時中笑回應稱，「要那個了喔（台語）」國民黨衛環委員會召委林為洲馬上在旁調侃說，「你講得很不確定耶，要那個是什麼意思，是戒菸了嗎？」陳時中在備詢台上頻頻尬笑不答。

蔡壁如進一步問，目前國際上的菸捐多為菸價的2/3到4/5，台灣目前不及國際狀況，指出「目前台灣菸品價格約在90至110元，是否考慮將菸捐往上調」，更進一步問「如果這麼做，部長是會戒菸還繼續抽？」

陳時中回應表示，調漲菸捐無關他個人，但大方向確實是「以價制量」，但還要考慮基層社會氛圍，目前疫情之下是不會調整，不過未來會朝往那方向（調整菸捐）走。

部長承諾戒菸

蔡壁如更關心菸捐稅會不會影響其他健保補助說，首先提到「菸捐約有300億」，陳時中急澄清說，不到300億元。蔡壁如繼續表示，菸害增加醫療公衛系統的成本高達500億，「社會成本遠大於利益」，但如果調整菸價，以致菸捐費用減少，會不會影響挹注於健保、癌症防治的基金，是否有相應的配套措施？

陳時中回應表示，這些基金是由公務預算劃撥，而菸捐本來就是加強補助型的費用，是「多出來的」，並不會影響到其他公衛輔助的經費。蔡壁如堅決表示，這樣我會大力支持提高菸捐的措施！

蔡壁如與林為洲話鋒一轉，繼續關心陳時中的戒菸狀況，他也笑著回應說，「推動菸害防制法過程中，我一定是要戒菸的嘛」，強調戒菸是現在進行式。蔡壁如趕緊向林為洲說，這樣看來，今天就要讓《菸害防制法》趕快過。

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