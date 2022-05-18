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王必勝槓雙北爭衛福部長？侯友宜回：好好做事

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
衛福部醫福會執行長王必勝頻頻打雙北，被外界傳言是要爭取衛福部長的位子。新北市長侯友宜僅說，他好好做事，守護新北市民健康才重要。記者江婉儀／攝影
衛福部醫福會執行長王必勝頻頻打雙北，被外界傳言是要爭取衛福部長的位子。新北市長侯友宜僅說，他好好做事，守護新北市民健康才重要。記者江婉儀／攝影

衛福部醫福會執行長王必勝頻頻打雙北，被外界傳言是要爭取衛福部長的位子。新北市長侯友宜僅說，他好好做事，守護新北市民健康才重要，尤其新北市所有醫護衛生團隊大家很辛苦，他跟大家站在一起一起拚。

侯友宜近日批評王必勝「不要高高在上的姿態說話」，衛福部長陳時中說，王必勝一直是第一線工作人員。侯友宜對此表示，大家只要用心齊力做好防疫，正向鼓勵第一線夥伴，尤其醫事人員要染疫高風險，又要守護很多人的健康，他們壓力很大，要給予支持，更要全力支援做後盾，每個人都希望可以感同身受，補足他們的不足，這才是最重要。

另外，王必勝臉書貼文指出，新莊部北篩檢站經過疏導後，現在不必排隊，被問及王必勝來是否有實際幫忙，侯友宜未正面回應，僅說他們好好做事，新北負責全國最大篩檢量能，會把事情做好、全力以赴。

王必勝 侯友宜

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