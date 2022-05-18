吳釗燮接受德媒專訪：面對陸軍事威脅 須強化全民動員

外交部長吳釗燮接受德國媒體訪問指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國大陸的軍事威脅，必須強化全民動員，堅定負起自我防衛的責任；同時，台灣也持續尋求美國支持，透過取得必要的防衛性武器與情資交換，發展不對稱作戰能力。

據外交部新聞資料，吳釗燮13日接受德國「法蘭克福廣訊報」（FAZ）駐東亞特派員Friederike Böge專訪，說明烏俄戰爭的啟示、台德關係、我國與立陶宛關係等議題；專訪內容17日在該報政治版刊出。

吳釗燮表示，威權國家經常為了轉移內部危機的壓力進而對外採取冒進作法，因此台灣始終審慎以對。

吳釗燮指出，近年來中國大陸在各地威逼恫嚇的作為，不僅未能讓民主陣營退縮屈服，反而促使台歐關係更加緊密；例如捷克、波蘭及斯洛伐克等曾受共產極權威脅的國家，更能理解台灣的處境，也認同台灣在經濟與其他領域是可信賴的合作夥伴。

吳釗燮說，立陶宛同意我國設立以台灣為名的代表機構，卻遭受中國蠻橫的施壓與經濟制裁，除我國大力支持立陶宛商品外，美國與歐盟也給予立陶宛政治及經濟的支持，均顯示民主國家團結互助的重要性。

針對英國外相最近呼籲北約應協助確保台灣有足夠自我防衛力量，吳釗燮說明，台灣與北約交換意見的機會愈來愈多，未來應當有合作的空間；特別是過去一年，越來越多歐洲國家表達對印太地區的高度關注，有助台灣獲得國際支持，台灣將持續加強與美歐理念相近國家的交流與合作。

吳釗燮表示，去年德國國會大選後，新政府的「聯合政府協議」表達對台海和平穩定的關注及支持台灣參與國際組織；吳釗燮認為，台德關係未來應會有更多合作可能。