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影／台僑死於國族仇殺 長老教會籲徹查台灣統派組織

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
針對美國南加州長老教會台僑死於國族仇殺，台灣教授協會會長許文堂（右）與台灣基督長老教會總會議長戴碩欽（左）出席記者會，為受難者哀悼，也譴責統派團體暴行。記者曾原信／攝影
針對美國南加州長老教會台僑死於國族仇殺，台灣教授協會會長許文堂（右）與台灣基督長老教會總會議長戴碩欽（左）出席記者會，為受難者哀悼，也譴責統派團體暴行。記者曾原信／攝影

針對美國加州發生的長老教會台僑遭到兇手周文偉槍擊案，台灣教授協會與台灣基督長老教會共同舉行記者會，除為死傷者哀悼，也希望政府針對台灣統派單位及中共附隨組織徹查，並且駐外單位應該更加重視此情況，避免慘案再次發生。

台灣教授協會會長許文堂表示，兇手周文偉所屬團體為「和平統一促進會」已被美國政府認定為中共附隨組織，在台灣也有性質類似統派組織，許文堂呼籲，外交部應徹查是否有相關人士仍待在台灣，且有在外國台僑反映，部分在外台籍統派組織甚至會向駐外單位單位爭取經費發展，要求外交部重視此情況。

立委羅致政也表示，台灣統派團體也時常針對意見不同團體人士進行暴力或是遊走暴力邊緣的行動，恐會造成台灣社會撕裂，台北市議員候選人吳崢也質疑，這些團體是否會成為極端主義的溫床。

台灣教授協會與台灣基督長老教會針對發生於美國南加州的台僑遭國族仇殺慘案，舉行記者會，會前參與代表默哀30秒。記者曾原信／攝影
台灣教授協會與台灣基督長老教會針對發生於美國南加州的台僑遭國族仇殺慘案，舉行記者會，會前參與代表默哀30秒。記者曾原信／攝影
針對美國南加州長老教會台僑遭到和統合成員周文偉槍擊，台灣教授協會與台灣基督長老教會合辦記者會，希望政府重視中共在台代理人的活動，避免統派組織繼續施行暴力。記者曾原信／攝影
針對美國南加州長老教會台僑遭到和統合成員周文偉槍擊，台灣教授協會與台灣基督長老教會合辦記者會，希望政府重視中共在台代理人的活動，避免統派組織繼續施行暴力。記者曾原信／攝影

外交部 美國 中共

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