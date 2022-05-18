影／台僑死於國族仇殺 長老教會籲徹查台灣統派組織

針對美國加州發生的長老教會台僑遭到兇手周文偉槍擊案，台灣教授協會與台灣基督長老教會共同舉行記者會，除為死傷者哀悼，也希望政府針對台灣統派單位及中共附隨組織徹查，並且駐外單位應該更加重視此情況，避免慘案再次發生。

台灣教授協會會長許文堂表示，兇手周文偉所屬團體為「和平統一促進會」已被美國政府認定為中共附隨組織，在台灣也有性質類似統派組織，許文堂呼籲，外交部應徹查是否有相關人士仍待在台灣，且有在外國台僑反映，部分在外台籍統派組織甚至會向駐外單位單位爭取經費發展，要求外交部重視此情況。