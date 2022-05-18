快訊

泰國羽賽／逆轉勝！決勝局連拿10分 戴資穎退丹麥女將闖頭關

教育部發文0+7快篩陰也要禁足 大學教授：中央政策矛盾不同調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣捐贈愛沙尼亞1百萬美元 協助安置烏克蘭難民

聯合報／ 記者張加／即時報導
我駐拉脫維亞代表李憲章（右）與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」援助服務部主任Anu Viltrop簽署捐款合約，代表我政府及人民捐贈1百萬美元。圖／駐拉脫維亞代表處提供
我駐拉脫維亞代表李憲章（右）與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」援助服務部主任Anu Viltrop簽署捐款合約，代表我政府及人民捐贈1百萬美元。圖／駐拉脫維亞代表處提供

我駐拉脫維亞代表李憲章17日與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council, ERC）援助服務部主任Anu Viltrop簽署捐款合約，代表我政府及人民捐贈1百萬美元，以協助愛沙尼亞安置境內烏克蘭難民。

李憲章在捐贈儀式致詞表示，台灣作為國際社會負責任及民主陣營的成員，樂於積極響應國際社會的努力，共同參與濟助烏克蘭民眾的善行義舉。

據駐拉脫維亞代表處新聞稿，Viltrop致詞時表示，在烏克蘭面臨艱困時刻，衷心感謝台灣政府及人民慷慨及時捐贈百萬美元，以及台灣對該組織的信任與支持，將善用此筆捐款提供烏國難民亟需的各項協助。

新聞稿指出，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，已有超過770萬烏克蘭人民為了躲避戰火而遠離家園，進入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等鄰近歐洲國家；抵達愛沙尼亞的烏國民眾至少已有3萬餘人。

新聞稿寫道，為響應民主陣營全力支持烏克蘭的人道行動，並與國際社會共同守護自由、民主及主權獨立等普世價值，台灣政府於3月2日發起名為「賑濟烏克蘭」募款活動，以協助收置烏克蘭難民的歐洲國家，一個月內募得超過3269萬美元善款。

台灣政府已於3月間捐出1500萬美元予波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克及立陶宛等國；此次再各捐贈1百萬美元予愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克及捷克等5國。

此外，外交部長吳釗燮宣布增加捐款8百萬美元予烏克蘭；4月28日捐贈50萬歐元透過「歐洲復興開發銀行」（EBRD）協助烏克蘭運送人道物資；4月29日捐贈50萬美元支持「無國界記者組織」在烏克蘭設立的「媒體自由中心」。

烏克蘭 難民 拉脫維亞

延伸閱讀

同為難民，兩種命運：為何波蘭只接納烏克蘭難民？

波蘭經濟高成長 難民有功

盧安達要求引渡嫌犯 英國持反意見

肯定歐洲接納烏難民 紅十字會盼相同對待非洲人

相關新聞

關心阿中戒菸進度 立院質詢傳笑聲

多名立委瞄準本土疫情狀況，包括本土確診數破80萬、兒童未接種疫苗等議題，場面相當嚴肅，但當談到18日將審查的《菸害防制法》時，也提到部長戒菸的進度，立委與部長相互調侃，現場卻頻頻傳出笑聲。

王必勝槓雙北爭衛福部長？侯友宜回：好好做事

衛福部醫福會執行長王必勝頻頻打雙北，被外界傳言是要爭取衛福部長的位子。新北市長侯友宜僅說，他好好做事，守護新北市民健康才...

吳釗燮接受德媒專訪：面對陸軍事威脅 須強化全民動員

外交部長吳釗燮接受德國媒體訪問指出，烏克蘭人民堅決抵抗外侮，讓台灣人民深刻體認，面對中國大陸的軍事威脅，必須強化全民動員...

影／台僑死於國族仇殺 長老教會籲徹查台灣統派組織

針對美國加州發生的長老教會台僑遭到兇手周文偉槍擊案，台灣教授協會與台灣基督長老教會共同舉行記者會，除為死傷者哀悼，也希望...

台灣捐贈愛沙尼亞1百萬美元 協助安置烏克蘭難民

我駐拉脫維亞代表李憲章17日與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council, ...

李鴻鈞生平首備詢 立委追問服務主任性侵案等爭議事件

監察院副院長被提名人、前立委李鴻鈞今赴立院報告並接受立委詢問，首位質詢的時代力量立委邱顯智針對各項人權議題詢問，李不斷重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。