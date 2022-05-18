台灣捐贈愛沙尼亞1百萬美元 協助安置烏克蘭難民

我駐拉脫維亞代表李憲章17日與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council, ERC）援助服務部主任Anu Viltrop簽署捐款合約，代表我政府及人民捐贈1百萬美元，以協助愛沙尼亞安置境內烏克蘭難民。

李憲章在捐贈儀式致詞表示，台灣作為國際社會負責任及民主陣營的成員，樂於積極響應國際社會的努力，共同參與濟助烏克蘭民眾的善行義舉。

據駐拉脫維亞代表處新聞稿，Viltrop致詞時表示，在烏克蘭面臨艱困時刻，衷心感謝台灣政府及人民慷慨及時捐贈百萬美元，以及台灣對該組織的信任與支持，將善用此筆捐款提供烏國難民亟需的各項協助。

新聞稿指出，自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭迄今，已有超過770萬烏克蘭人民為了躲避戰火而遠離家園，進入愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、匈牙利、斯洛伐克等鄰近歐洲國家；抵達愛沙尼亞的烏國民眾至少已有3萬餘人。

新聞稿寫道，為響應民主陣營全力支持烏克蘭的人道行動，並與國際社會共同守護自由、民主及主權獨立等普世價值，台灣政府於3月2日發起名為「賑濟烏克蘭」募款活動，以協助收置烏克蘭難民的歐洲國家，一個月內募得超過3269萬美元善款。

台灣政府已於3月間捐出1500萬美元予波蘭、匈牙利、斯洛伐克、捷克及立陶宛等國；此次再各捐贈1百萬美元予愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、斯洛伐克及捷克等5國。

此外，外交部長吳釗燮宣布增加捐款8百萬美元予烏克蘭；4月28日捐贈50萬歐元透過「歐洲復興開發銀行」（EBRD）協助烏克蘭運送人道物資；4月29日捐贈50萬美元支持「無國界記者組織」在烏克蘭設立的「媒體自由中心」。