李鴻鈞生平首備詢 立委追問服務主任性侵案等爭議事件

監察院副院長被提名人、前立委李鴻鈞今赴立院報告並接受立委詢問，首位質詢的時代力量立委邱顯智針對各項人權議題詢問，李不斷重申，在監察院不能有明顯個人立場；此外，邱顯智也追問李鴻鈞過去被評鑑為待觀察立委、服務處主任因性侵案遭判刑等爭議事件，李也一一回應。

邱顯智今先詢問，在李鴻鈞檢附資料中，沒提到擔任副院長的具體願景，對於公家機關陋習、人權議題怎麼進行改革？李表示，監察院裡面常設、特種委員會開會頻繁度很高，有龐大業務量，但如何讓社會大眾了解，需要更透明、制度化。

邱顯智接著以南方澳大橋斷裂事故為例，詢問李鴻鈞如何敦促公家機關改進缺失，李則回應，監察院在工程上專業是比較欠缺的，針對這部分的調查跟糾正，會以自身工程專業補強。

話鋒一轉，邱顯智指出，監察院職責包括捍衛人權，為少數人伸張正義，他並要求李鴻鈞針對各項命題回答「Yes or No」的立場，不過對於第一題是否支持廢死，李便表示，「這非常難答，這不是單純Yes or No的問題」，邱則要求李既然要當監察委員並兼任副院長，總得有個態度，李回應，社會共識度要一併納入考量，在這階段他不能展現個人態度。

邱顯智緊接著詢問是否支持同婚，李鴻鈞表示，立法院已經通過，但邱質疑李擔任立委時對同婚投下反對票，李則解釋，「當時因為社會共識不夠，雖然當時投下反對，但這之前也有同志朋友請我證婚過」，李並重申，他的態度就是遵守立法院通過決議，至於其他還沒有明確社會共識的議題，不能明確表達立場。

對於李鴻鈞始終未正面回應問題，邱顯智相當不滿，並質疑李鴻鈞若只遵照立法院決議，沒有立場跟態度，怎麼為少數人爭取權益？李鴻鈞仍重申，「我在監察院更不能有明顯自己個人立場」。不過對於是否贊成廢除監察院，李鴻鈞則直言，「不反對」。

邱顯智最後也一連詢問李鴻鈞過去爭議事件。對於過去在國會評鑑中，部分會期被評為待觀察立委，李解釋，那時他在當召委，因主持會議提的法案比較少，但在兩個周刊都被評為最優秀立委；至於服務處主任先前因性侵被判處七年有期徒刑，李鴻鈞表示，第一時間就把該主任開除，「不對的時間做不對的事情，這不可原諒」。