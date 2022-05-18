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藍營高雄市議員鎮港選區新人初選 陳識明出線

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
國民黨高雄市黨部主委許福明宣布鎮港選區市議員新人初選民調結果。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委許福明宣布鎮港選區市議員新人初選民調結果。記者王慧瑛／攝影

國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，28歲呂謦煒對決31歲陳識明，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出，他說，一定全力以赴。現任市議員陳麗娜力挺的呂謦煒敗陣，他說「尊重民調結果，上天自有安排，會繼續支持國民黨參選人」。

陳識明、呂謦煒今天上午現身黨部，一同見證初選民調出爐，兩人都說，平常心接受民調結果，陳識明稱讚呂謦煒學經歷比他出色，謙虛地說「我唯一贏他的地方是名字好記！」

31歲陳識明是國民黨黨代表，黨齡5年，原本從事餐飲業，他說，自己對政治有熱情、有想法，對照民進黨資源豐厚，他和呂謦煒參選資源有限，但兩人保持初心，一步一腳印爭取認同，這點最是可貴。

呂謦煒說，他個人努力、資源不夠，想參與政治實踐理想的方式還很多，會繼續奮進。

高雄市前鎮、小港市議員應選8席，其中婦女保障名額有2席，2022年這一役，該選區變動幅度不小，現任民進黨市議員林宛蓉、國民黨市議員陳麗娜放棄拚連任，為選戰更添戲劇性。

民進黨高雄市議員初選4月間告一段落，在該選區提名現任議員陳致中、鄭光峰，及新人黃彥毓、黃雍琇。第三勢力政黨也紛紛推出選將要插旗鎮港選區，市議員朱挺玗已退出國民黨，她不排除回鍋參選，是否披民眾黨戰袍出征，目前雙方還在談。

國民黨現任市議員陳麗娜沒有完成黨內登記，日前宣布要交棒給助理呂謦煒，如今呂初選失利，陳麗娜是否可能參選市議員，對此黨部主委許福明說，就是尊重黨內機制，其餘不便臆測。

國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出。記者王慧瑛／攝影
國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出。記者王慧瑛／攝影
國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，28歲呂謦煒（右）對決31歲陳識明（中），在5月15日至5月17日連3天電話民調，由陳識明勝出。左是國民黨高雄市黨部主委許福明。記者王慧瑛／攝影
國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，28歲呂謦煒（右）對決31歲陳識明（中），在5月15日至5月17日連3天電話民調，由陳識明勝出。左是國民黨高雄市黨部主委許福明。記者王慧瑛／攝影
31歲陳識明是國民黨黨代表，黨齡5年，原本從事餐飲業，他說，自己對政治有熱情、有想法。記者王慧瑛／攝影
31歲陳識明是國民黨黨代表，黨齡5年，原本從事餐飲業，他說，自己對政治有熱情、有想法。記者王慧瑛／攝影
國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出。記者王慧瑛／攝影
國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出。記者王慧瑛／攝影
陳識明（左）稱讚呂謦煒（右）學經歷比他出色，謙虛地說「我唯一贏他的地方是名字好記！」記者王慧瑛／攝影
陳識明（左）稱讚呂謦煒（右）學經歷比他出色，謙虛地說「我唯一贏他的地方是名字好記！」記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委許福明（左）偕2名參選人、民調公司，一同見證民調結果。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委許福明（左）偕2名參選人、民調公司，一同見證民調結果。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委許福明（前右）偕2名參選人、民調公司，一同見證民調結果。記者王慧瑛／攝影
國民黨高雄市黨部主委許福明（前右）偕2名參選人、民調公司，一同見證民調結果。記者王慧瑛／攝影

國民黨 民調 陳麗娜

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