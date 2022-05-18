藍營高雄市議員鎮港選區新人初選 陳識明出線

國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，28歲呂謦煒對決31歲陳識明，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天在高雄市黨部公布民調結果，由陳識明勝出，他說，一定全力以赴。現任市議員陳麗娜力挺的呂謦煒敗陣，他說「尊重民調結果，上天自有安排，會繼續支持國民黨參選人」。

陳識明、呂謦煒今天上午現身黨部，一同見證初選民調出爐，兩人都說，平常心接受民調結果，陳識明稱讚呂謦煒學經歷比他出色，謙虛地說「我唯一贏他的地方是名字好記！」

31歲陳識明是國民黨黨代表，黨齡5年，原本從事餐飲業，他說，自己對政治有熱情、有想法，對照民進黨資源豐厚，他和呂謦煒參選資源有限，但兩人保持初心，一步一腳印爭取認同，這點最是可貴。

呂謦煒說，他個人努力、資源不夠，想參與政治實踐理想的方式還很多，會繼續奮進。

高雄市前鎮、小港市議員應選8席，其中婦女保障名額有2席，2022年這一役，該選區變動幅度不小，現任民進黨市議員林宛蓉、國民黨市議員陳麗娜放棄拚連任，為選戰更添戲劇性。

民進黨高雄市議員初選4月間告一段落，在該選區提名現任議員陳致中、鄭光峰，及新人黃彥毓、黃雍琇。第三勢力政黨也紛紛推出選將要插旗鎮港選區，市議員朱挺玗已退出國民黨，她不排除回鍋參選，是否披民眾黨戰袍出征，目前雙方還在談。