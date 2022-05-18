綠營質疑家族涉土地炒作 李鴻鈞：公正申報絕不隱瞞

立法院全院委員會今天上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞。民進黨立委劉世芳詢問時表示，黨團內部對此次提名有些聲音，質疑李家族內涉及土地爭議。李鴻鈞答詢表示，家族確實留有祖傳土地，媽媽20年前也曾買下一塊近2千坪土地，但絕無炒作，多屆立委任期都有公正做財產申報。

李鴻鈞表示，他在擔任立委長期就有很多流言，最常聽到一句是「泰山一半土地是李委員家的」，如果真這樣，「我現在是台灣首富了」。

李鴻鈞表示，他家世居在泰山百年，都在務農，阿公過世後要繳遺產稅幾十萬元，家裡繳不出來，媽媽因此辭去護士職位，改開藥房和幼稚園一步步累積，要繳遺產稅也是向人借的，他媽媽寧願背債務也堅持不賣土地。

李鴻鈞說，現在祖傳留下的剩2塊地，一塊在做超商大約1千坪，一個是加油站，但是農業用地。外界提到的是一塊將近2千坪地，在泰山接近新莊，當初本來是餐廳，後來急著轉賣才找到他家，他媽媽當初把它買下來這是事實，但絕對沒有土地炒作。

李鴻鈞說，買這塊地是20年前的事，5年多前鄰地也有1千多坪土地要便宜賣，他們沒買，「如果要炒土地，把旁邊那塊地買下來可以翻好幾倍，」表示他們不是在炒作土地。在擔任5屆立委期間，他都有公公正正做財產申報，絕對不隱瞞。

根據監察院2020年公布公職人員財產申報，李鴻鈞與妻子名下共有土地26筆（日本東京1筆、新北市泰山區16筆（其中3筆交付信託）、雲林縣四湖鄉1筆、新北市淡水區2筆、台北市大安區3筆、台北市中正區3筆）、建物35筆（日本東京1筆、新北市泰山區19筆、台北市中正區3筆、新北市淡水區10筆、台北市大安區2筆）、汽車3輛、存款826萬2289元、股票352萬2420元、土地與銀行活期存款總價共1828萬1380元、保險5項、債權1億4663萬4882元（為購置不動產、自用住宅貸款、週轉金）、事業投資200萬元。