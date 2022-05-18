快訊

本土確診將出現黃金交叉 醫估：中南部就快超過北北基桃

約25%康復者疫後3個月出現新冠後遺症！醫師揭腦霧3大核心症狀

聽奧銀牌選手返台確診住進憲指部 只能洗冷水澡、靠安眠藥入睡

綠營質疑家族涉土地炒作 李鴻鈞：公正申報絕不隱瞞

聯合報／ 記者鄭媁／即時報導
立法院上午舉行全院委員會審查監察副院長被提名人李鴻鈞，李鴻鈞口頭說明時簡介成長背景與花了10年赴日求學唸到博士及工作的經驗，也敘述他40歲從政及擔任立委期間的經歷。「存好心、做好事」一直是家人的訓示，他說，要做就做最好的，過去他是專職專業的立委，未來，期許也承諾自己會是稱職的監委。記者蘇健忠／攝影
立法院上午舉行全院委員會審查監察副院長被提名人李鴻鈞，李鴻鈞口頭說明時簡介成長背景與花了10年赴日求學唸到博士及工作的經驗，也敘述他40歲從政及擔任立委期間的經歷。「存好心、做好事」一直是家人的訓示，他說，要做就做最好的，過去他是專職專業的立委，未來，期許也承諾自己會是稱職的監委。記者蘇健忠／攝影

立法院全院委員會今天上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞。民進黨立委劉世芳詢問時表示，黨團內部對此次提名有些聲音，質疑李家族內涉及土地爭議。李鴻鈞答詢表示，家族確實留有祖傳土地，媽媽20年前也曾買下一塊近2千坪土地，但絕無炒作，多屆立委任期都有公正做財產申報。

李鴻鈞表示，他在擔任立委長期就有很多流言，最常聽到一句是「泰山一半土地是李委員家的」，如果真這樣，「我現在是台灣首富了」。

李鴻鈞表示，他家世居在泰山百年，都在務農，阿公過世後要繳遺產稅幾十萬元，家裡繳不出來，媽媽因此辭去護士職位，改開藥房和幼稚園一步步累積，要繳遺產稅也是向人借的，他媽媽寧願背債務也堅持不賣土地。

李鴻鈞說，現在祖傳留下的剩2塊地，一塊在做超商大約1千坪，一個是加油站，但是農業用地。外界提到的是一塊將近2千坪地，在泰山接近新莊，當初本來是餐廳，後來急著轉賣才找到他家，他媽媽當初把它買下來這是事實，但絕對沒有土地炒作。

李鴻鈞說，買這塊地是20年前的事，5年多前鄰地也有1千多坪土地要便宜賣，他們沒買，「如果要炒土地，把旁邊那塊地買下來可以翻好幾倍，」表示他們不是在炒作土地。在擔任5屆立委期間，他都有公公正正做財產申報，絕對不隱瞞。

根據監察院2020年公布公職人員財產申報，李鴻鈞與妻子名下共有土地26筆（日本東京1筆、新北市泰山區16筆（其中3筆交付信託）、雲林縣四湖鄉1筆、新北市淡水區2筆、台北市大安區3筆、台北市中正區3筆）、建物35筆（日本東京1筆、新北市泰山區19筆、台北市中正區3筆、新北市淡水區10筆、台北市大安區2筆）、汽車3輛、存款826萬2289元、股票352萬2420元、土地與銀行活期存款總價共1828萬1380元、保險5項、債權1億4663萬4882元（為購置不動產、自用住宅貸款、週轉金）、事業投資200萬元。

李鴻鈞

延伸閱讀

監察副院長提名案 李鴻鈞承諾會是稱職的監委

監院副院長提名案 李鴻鈞提4原則：退出任何政黨活動

業者濫採砂石遭起訴 桃園環保局最重可罰300萬

宜蘭大學取得南澳農場 打造全國唯一「青農創業專區」

相關新聞

台灣捐贈愛沙尼亞1百萬美元 協助安置烏克蘭難民

我駐拉脫維亞代表李憲章17日與愛沙尼亞非政府組織「愛沙尼亞難民協會」（Estonia Refugee Council, ...

藍營高雄市議員鎮港選區新人初選 陳識明出線

國民黨在高雄市前鎮、小港選區辦市議員新人初選，28歲呂謦煒對決31歲陳識明，在5月15日至5月17日連3天電話民調，今天...

李鴻鈞生平首備詢 立委追問服務主任性侵案等爭議事件

監察院副院長被提名人、前立委李鴻鈞今赴立院報告並接受立委詢問，首位質詢的時代力量立委邱顯智針對各項人權議題詢問，李不斷重...

綠營質疑家族涉土地炒作 李鴻鈞：公正申報絕不隱瞞

立法院全院委員會今天上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞。民進黨立委劉世芳詢問時表示，黨團內部對此次提名有些聲音，質疑李家族...

監察副院長提名案 李鴻鈞承諾會是稱職的監委

立法院上午舉行全院委員會審查監察副院長被提名人李鴻鈞，李鴻鈞口頭說明時簡介成長背景與花了10年赴日求學唸到博士及工作的經...

國文教師甄選只考英文亂象 凸顯抱高層大腿巴結過頭

花蓮縣教育處舉辦國中、國小及幼兒園教師甄試，其中國文老師之筆試，不考國文考英文，且口試須「全英語問答」，讓許多想報考的老師們認為離譜，花蓮縣強調是配合政府雙語政策，而教育部卻回稱是花蓮縣誤解雙語政策。說得更白一點，這就叫做「上有好者、下必甚焉」，某些縣市為了製造走在政策前端的形象，為了衝KPI，抱著高層大腿巴結過了頭，這樣的亂象，恐造成教師的「反淘汰」現象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。