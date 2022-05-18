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監院副院長提名案 李鴻鈞提4原則：退出任何政黨活動

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統提名前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，立法院今舉行全院委員會審查此人事案。圖／取自國會頻道
蔡英文總統提名前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，立法院今舉行全院委員會審查此人事案。圖／取自國會頻道

蔡英文總統提名前立委李鴻鈞擔任監察院副院長，立法院今舉行全院委員會審查此人事案，李鴻鈞生平首次站上立法院備詢台報告並接受立委詢問。對於監委及副院長職責，李鴻鈞表示，將秉持四大原則，首要便是超越黨派、公正中立，追求公義不問私利，並退出任何政黨活動。

李鴻鈞今一上台，先感性地回顧成長經歷，他出身於新北市泰山區，父親曾任泰山鄉長、母親長年照顧婦幼，雖過去學業普通，但咬牙赴日留學，學成後返台服務，並在親民黨主席宋楚瑜邀請下投入立委選舉，踏上為民服務的路。

李鴻鈞也表示，在立委問政上，交通、民生都是關注重點，擔任親民黨團總召期間，也與各黨團溝通、協商，他始終以理性溝通、專業問政、國家利益高於一切為原則，過往經驗也讓他熟悉部會運作、法案政策、與民溝通，「過去我是專職立委，未來我也承諾我會是稱職監察委員，我的表現大家都很清楚，我已經準備好，會持續學習，不會辜負所託。」

對於監委及監察院副院長職責，李鴻鈞並提出四原則自許，首先便是依照憲法規定監委職責，超脫黨派、中立公正，不受外力干擾行使職權，將辭去親民黨秘書長職務，退出任何政黨活動，全心投入監察院的工作，依法行使職權；至於對於監察院的功能與存廢，他強調，在修憲程序完成前，將依法行使職權，讓監察院發揮應有功能，並預為因應憲政體制之變動，確保制度轉換與功能承接之順暢。

李鴻鈞也提到，將恪盡職責，謹守分際，除襄助院長陳菊處理院務、代理院長職務，並將盡量列席各常設委員會議，致力監察法規及監察權行使相關法規的研究與檢討；另會讓「國家人權委員會」更有力，讓監察院能積極保障並促進人權，監督、檢討並建立指標衡量施政的人權標準，自結構上、制度面改進被調查機構的執行與法令；最後則是強化交流與世界接軌，與監察院同仁一起積極推行人權外交，推進無論是與人權組織、各國人權機構、學者專家的國際交流。

李鴻鈞 監察院 人權

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