美國呼籲WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片
美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。本報資料照片

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）17日表示，美國強烈主張世界衛生組織（WHO）以觀察員身分邀請台灣參與，在本月即將舉行的世界衛生大會（WHA）上貢獻其專業。

普萊斯表示，孤立台灣是沒有道理的，台灣自己就有嚴重的公衛問題，台灣的公衛專業、科技、民主治理、對抗疫情的韌性，以及強健的經濟，為WHA的討論提供可觀的資源，「我們認為沒有合理排除其（台灣）參與的理由。」

WHA將於22日至28日在日內瓦舉行，WHO16日稱收到13個會員國聯名要求邀請台灣參與的提案，可能在23日表決。

被問到美國是否參與提案，普萊斯沒有正面回應，他說，美國支持WHO讓台灣以觀察員身分參與WHA。

普萊斯表示，台灣是全球公衛界的資優生，可造福世界，美國先前就指出台灣能在公衛在內等諸多領域有貢獻，美國致力糾正「台灣近年來缺席WHA」的狀況，美國認為，WHO自2017年以來便不再邀請台灣代表團參與，是打破多年先例。

普萊斯表示，當全球持續對抗新冠疫情和其他公衛危機，在全球公衛論壇上孤立台灣是沒道理的，沒有合理理由排除台灣參與。

美國 WHA WHO 疫情

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