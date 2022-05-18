疫情下的520／任期倒數兩年 蔡想留什麼歷史定位？

再過兩天，蔡英文總統執政將滿6年，也是任期倒數兩年的開始。新冠肺炎疫情籠罩下的520，讓國家治理增添更多變數。蔡總統任內最後兩年，能否勵精圖治？或已無力改革？攸關自己歷史定位。

蔡總統執政6年來，有其成績。單以這兩年為例，新冠肺炎肆虐全球，台灣在疫情初期持續「零確診」，成為蔡政府最重要的宣傳利器；另一個最常掛在嘴邊的則是台美關係「堅若磐石」。

防疫和外交成為蔡政府手中最重要的兩張牌。但台灣雖一度被視為「防疫模範生」，終究擋不住疫情大爆發；去年疫苗不足，今年更因為快篩試劑短缺及醫療量能困窘引發民怨，政府平時高談的「超前部署」被打上大問號，更令人不解的是，政府危機處理能力為何總是慢好幾拍？至於台美關係密切，也是禍福相倚，畢竟甩不開對岸因素。

疫情雖然嚴峻，但其實也轉移了民眾對國政的注意力。只是，不苛責不表示不存在，眾多百姓面臨低薪及通貨膨脹，以及國家實質競爭力正在倒退，都是蔡總統最後兩年任期的當務之急。

蔡總統在2020年就職演說中強調，疫情帶來的挑戰也是機會。但兩年過去了，台灣尚不能「從疫情中脫困」，更遑論如她所說「針對疫情所帶來的改變，研擬國家的生存發展策略」。而如此，焉能在疫情過後，「讓國家在世界中脫穎而出」？

民進黨靠宣傳起家，「治國口號」1把罩。疫情之下，政府官員口中的「經濟好」，民眾難以感受；蔡總統常說「會留下一個更好的國家」，但眼前朝野關係惡劣，執政黨派系權鬥，親綠網軍更不時「出征」不同意見者，甚至當媒體強力監督政策，還會被政府扣上「認知作戰」的大帽子，這算是更好的國家？

蔡總統若在乎歷史定位，只須反問自己，國家有沒有更民主？更進步？若不能把握最後兩年機會，只會離「更好的國家」愈來愈遠。