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疫情下的520／疫情延燒 民怨沸騰 蔡總統面臨大檢驗

疫情下的520／美台拉近 台海緊繃 未來不變更糟就萬幸

聯合報／ 記者羅印冲
兩岸關係緊張，共軍各類型快慢速機頻進入我西南防空識別區遭我驅離。圖／國防部提供
兩岸關係緊張，共軍各類型快慢速機頻進入我西南防空識別區遭我驅離。圖／國防部提供

蔡英文總統執政六年了，從二○一六年首次就職演說，展現改善兩岸的積極性，到二○一九年中共國家主席習近平拋出「兩制台灣方案」，隔年蔡總統連任演說即轉趨強硬。近年，美中對抗升高，美台拉近，台海更緊繃。未來兩年，情勢不要再變得更糟，或許就是萬幸了。

民進黨執政六年來，具蔡英文特色的「兩國論」路線日益清晰。回顧蔡歷年兩岸政策談話，從依據憲法和兩岸條例處理兩岸事務，「四不會」（承諾、善意不改、不屈服、不走回對抗老路）、「新三不」（不冒進、不挑釁、不退讓），到當前「兩國互不隸屬」（中華民國與中華人民共和國互不隸屬）。政策轉變同時，確立了蔡的兩岸「兩國」政策路線，這與國內外形勢發展有關，但更受其自身信念與政治目標主導。

從兩岸互動來看，民共毫無互信，兩岸漸行漸遠。蔡總統在二○一六年五二○演說中強調，依據「憲法、兩岸條例」處理兩岸事務，並稱「尊重」一九九二年兩岸兩會達成若干共同認知與諒解。這是蔡總統為突破民共關係所遞出的橄欖枝，但中共以「未完成答卷」，要求明確兩岸定位。

到了二○一九年一月，習近平拋出「兩制台灣方案」。同一年，香港爆發震動國際的反送中運動。隔年，蔡總統連任，在二○二○年五二○演說中，調子已與四年前明顯不同。蔡總統在這次演說中強調「和平、對等、民主、對話」八字箴言，並表明不接受北京以「一國兩制」矮化台灣。這顯然是回應習的「台灣方案」，但蔡總統仍重申遵循「憲法與兩岸條例」，並向習喊話共同穩定兩岸。

從美中台博弈看，美加重台灣在大棋局角色，台因勢而動，「親美抗中」成政策主軸。美國前總統川普為了對抗北京，一再打「台灣牌」。拜登政府上台後，美國朝野早就形成「抗中」共識，拜登加強盟邦關係施壓北京，同時拉近與台灣關係，招招痛擊北京。

中共一面反制美國，一面加強對台壓迫，包括共機擾台架次更多、頻率更高，及持續打壓台灣的國際參與等。台海情勢的起落，完全鑲嵌在美中兩強的大國關係中。

去年蔡的雙十演說，拋出「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並稱是底線和公約數。大陸國台辦把「互不隸屬」定調為「兩國論」升級版，台海敵意螺旋陡升。淡江大陸所榮譽教授趙春山直言，未來兩年，兩岸關係能不變得更糟就很好了。

從當前形勢來看，未來兩年的兩岸關係發展，既受北京與美國博弈影響，也為兩岸執政者信念所左右，包括北京決策者對兩岸前景的判斷，以及蔡政府兩岸兩國政策路線的推進。台海的和平穩定，繫於兩岸當局一念之間。

北京 美國 台海

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