疫情下的520／修憲「腦死」狀態 抹紅媒體已成民主倒退

蔡政府執政滿6周年，檢視執政黨最常拿來與對岸比較的人權、民主，不僅新成立的國家人權委員會功能不彰，學者更示警，近年政府帶頭操作網軍，箝制、甚至抹紅媒體，已出現「民主倒退」疑慮；而蔡總統視為第二任期施政重點的修憲工程，核心廢考監等攸關憲政體制議題更呈現「腦死」的癱瘓狀態，在蔡總統卸任前恐難再有進展。

為彰顯對人權重視，蔡政府前年新設人權會，綜理人權相關業務，但成立至今完成的調查案件卻屈指可數。監院人士形容，人權會根本「智庫化」，俄烏戰爭時發表譴責侵害人權、對兒少安置及校園性侵議題採系統性研究等，全是不著邊際作為，實際進入人權個案，為弱勢移工、漁工、身心障礙者發聲的，還是在監察院常設委員會，堪稱疊床架屋。

人權會副主委趙永清說，「人權會職權行使法草案」遲遲未在立院審議通過，確對業務推展有所限制，經協商已初步排入本會期待審法案，日後人權會運作可望更上軌道。

不只主責人權機關運作不彰，東華大學教授施正鋒表示，執政黨對媒體的箝制力道亦與日俱增，許多該是回歸理性討論的公共議題，只見府院黨同聲抨擊提出監督質疑的意見，甚至動輒搬出社維法、抹紅媒體，與人權並列的民主價值同樣前景堪慮。施正鋒說，過去扁政府因在立院朝小野大，權力運用尚有所節制，現今蔡政府全面執政，執政6年連基本的言論自由都不能捍衛，眼中顯然只剩利益。

文化大學廣告系教授鈕則勳也說，台灣近年在重大事件發生後，屢發生特定意見領袖與網路操作幫政府卸責情況，對民主價值無疑造成衝擊，政府此舉雖可鞏固基本盤，但理性中間選民並不會被說服，反而更累積民怨，若要建構長遠威信，依賴網軍絕對不是好方法。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，民進黨內民主同樣不及格，過去最可貴的初選精神被封殺，在這次縣市長提名中，除了極少數例外，幾乎全採徵召，由蔡總統大權一把抓，顯然扼殺黨內民主，令人感嘆。

修憲部分，黨政人士直言，考量現實情況，原先執政黨修憲目標就鎖定「18歲公民權」、「廢考監」兩項，但如今送出修憲委員會的僅有18歲公民權一案，確實差強人意。