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疫情下的520／疫情延燒 民怨沸騰 蔡總統面臨大檢驗

【即時短評】促轉換湯不換藥 蔡政府還是沒搞懂問題

聯合報／ 記者蔡晉宇
蔡政府視為重要施政之一的促轉業務將轉型促。本報系資料照
蔡政府視為重要施政之一的促轉業務將轉型促。本報系資料照

蔡政府視為重要施政之一的促轉業務將轉型，綜觀促轉會過去四年運作，不僅在野黨不滿意，包括綠營、專家學者、民間團體的質疑聲也未曾停歇。促轉會成效不彰黯然解編，可歸咎「缺乏帶領社會討論、凝聚共識」與「最高層缺乏決斷力」兩大主因，如今改由行政院接手，換湯不換藥，蔡政府顯然還是沒搞懂問題出在哪。

促轉的核心價值，是要能透過轉型正義手段，促進社會和諧。促轉會最為人詬病處，即在於沒有帶領社會對話，就進入具體執行階段，反而加劇族群衝突。

如今，在「行政不法」仍未有社會共識情況下，即透過修法將其增列為促轉新範疇，顯然又再另闢新戰場。在野黨在朝野協商與院會投票時表達的異議，已為日後新一輪爭議埋下了伏筆。

促轉工程的另一大問題在於，蔡總統對該議題缺乏決斷力，諸如指標性的中正紀念堂轉型議題，促轉會曾數度提出建議方案，但層峰態度始終是不支持也不反對的搖擺立場；在促轉會沒能帶領社會進行公共討論的情況下，最高當局的猶疑態度，無疑只是放任社會兩極持續對撞。

過去種種問題，讓促轉業務兩面不討好，這回修法也未對症下藥，朝野立場互異、政治受難者團體也對部分內容感到遺憾，連民進黨立委都有人跑票不背書。

事實上，現存問題也難靠修法解決。因為，若蔡總統對促轉議題仍抱持曖昧態度，則促轉業務改由哪個部會接手，意義不大，同樣會陷入難有突破性成果的窠臼，且「打開過去歷史傷疤，卻無法癒合」的情況將持續上演。

促轉會 行政院 民進黨

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