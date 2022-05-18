促轉會月底解編 政院接手 藍批政治操作更難監督

立法院昨三讀通過促進轉型正義條例部分條文修正案，明定本月底解編的促轉會業務移轉到行政院各部會，由行政院長蘇貞昌擔任召集人統籌監督。國民黨立委質疑此舉政治意圖濃厚，未來促轉業務將更不透明、難以監督。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿則呼籲行政院要做好轉型正義工作，否則「恐怕只淪為清算跟鬥爭」。

國民黨立委林思銘表示，民進黨不顧反對硬推條例通過，外界看似促轉會解編、業務移交各行政院部會，但實際上只是讓在野更難監督。

林思銘指出，條例審查過程中就發現，對於促轉業務移轉，政院各部會根本沒有預算和人力的相關計畫，但條例三讀後，行政院將增設「人權與轉型正義處」做為「推動轉型正義會報」的幕僚單位。他質疑解編是「假的」，政治意圖明顯，將來轉型正義業務都集中於該幕僚單位運作，一切更不透明，只是讓在野更難監督。

國民黨團總召曾銘宗也直言，促轉會成立四年來，政府用人不當，張天欽任促轉會副主委時，企圖利用職權清算、抹黑藍營政治人物；且促轉會各項工作只做半套，蒐集檔案資料不公開、不透明，只做選擇性公布，對歷史人物並未功過併陳，不念其功勞，誇大過失，偏重意識形態考量，談不上轉型正義。

民眾黨團幹事長張其祿則表示，促轉會屬臨時性編組，本來就不能夠妥適地解決轉型正義問題，後也證明成效不彰，甚至被質疑是「東廠」，被詬病是打擊政敵的工具；未來促轉會將變成行政院轄下的會報，蘇貞昌應做好統籌、協調工作，用更高層次思考或借鏡國外經驗推動轉型正義，「若做不好，恐怕只淪為清算跟鬥爭」。

時代力量立委王婉諭指出，促轉會在檔案徵集和開放應用、威權象徵的移除和責任追究上遭遇許多困難，未來承接各項業務的行政部門能否解決問題，取決於行政單位的決心；期盼轉型正義不會因促轉會解散而中斷或受阻，讓人權與民主的價值深植整個國家體制與社會文化。