疫情下的520／政治干預司法質疑不斷 司改變成放天燈？

蔡英文總統2016年上任就宣示推動司法改革，贏得民眾掌聲和期待；6年過去，司改的大纛依舊揮舞，社會熱情卻越來越冷，政治干預司法、外行領導內行質疑不斷，許多人已對司改不抱期待。法界人士表示，未來的重頭戲，國民法官新制與金字塔型訴訟制度兩大政策若再失敗，等同宣告司改「真的是在放天燈」。

「國民法官法」兩年前公布後，司法院編列上千萬元預算宣傳，各級法院也模擬法庭，民眾卻仍一知半解，甚至不知是「法定義務」。

法界人士說，國民法官法大量參考日本裁判員制度，日本電影「昨日的美食」飾演律師的西島秀俊，一句台詞「不想接裁判員的案子」，直白抱怨該制影響生活。司法院原冀望汲取多元職業人士想法，令人憂心會淪為無業、退休人士、婆婆媽媽的俱樂部。

金字塔型訴訟制度的理想，是建構堅實第一審，二審為嚴格的續審，三審為法律審，避免現在多數案件在二、三審間不斷發回、更審，造成當事人訟累。

但司法院送交立法院的刑事訴訟法修正草案，卻從「埃及金字塔」變成頂部變寬的「馬雅金字塔」，刪除速審法第9條規定，檢察官可對一、二審無罪案件再上訴，又開了上訴三審之門，講了23年的「金字塔」定義還是變形。

法界質疑，蔡總統高呼改革司法，若干司改決議卻至今無下文，司法精神病院何時成立？修正刑事訴訟法排除測謊結果做為證據，法務部、警政署卻有異聲；另立法院要修國家安全法，設置「國安專庭」，政治力介入偵辦國安案件、證據法則變寬，台灣與中國大陸又有何異？

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平挪用漢光演習2880元加菜金招待部屬與家人吃海產，被依軍人利用職務上機會詐財罪判刑4年6月定讞，蔡總統特赦也引起不小反彈。

法界人士無奈表示，蔡總統上任後，司法院原正副院長賴浩敏、蘇永欽「理念不合」請辭；姑且不論司改國是會議是否加速推動改革，蔡總統身旁應該要有敢於建言的勇者，而不是一味奉承上意辦事。