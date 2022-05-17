疫情下的520／在野：口號治國 難題成下任總統燙手山芋

蔡政府上任將滿6年，國民黨立法院黨團指出，蔡政府慣性以口號治國，出包後再用1450轉移焦點，面對剩下兩年任期，執政團隊應好好思考能源政策，以及疫情後如何防止通膨導致的高物價影響民生。民眾黨及時代力量則提及，蔡政府的施政缺失，讓人民陷入「缺」與「搶」的失序循環中，應有更積極對策化解民怨。

國民黨團總召曾銘宗指出，民進黨政府善於發明一些口號，如「類清零」、「類普篩」、「類火車」等，用華而不實的標語、辭藻包裝，卻只停留在大內宣，沒有真正解決問題；疫情給台灣兩年時間準備，政府說超前部署，卻連跟進其他國家都做不到。

曾銘宗說，當外界對施政有所質疑，政府即以網軍出征、帶風向，用納稅錢養網軍洗人民的腦，扭曲社會該有的多元意見反映，也傷害媒體第四權扮演監督的效果。

國民黨立委萬美玲表示，蔡政府最大的問題是只有口號但絕不承認錯誤，更不願承擔責任，例如，學習歷程檔案遺失是委外廠商的錯，全台大跳電可以牽連到1張椅子、1個員工，「3加11」破口還推給萬華；現在疫情大爆發，缺疫苗、缺快篩、缺口服藥、缺病床，中央政府一樣不承認準備做得不夠。

民眾黨團17日舉行記者會，指出蔡總統共有「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」等6大缺失。

民眾黨立院黨團幹事長張其祿說，蔡政府許多政策都是前面製造榮景，卻要由接續的政府承擔，接踵而來的難題都將成為下任總統的燙手山芋；蔡總統所剩兩年任期，應為未來預做準備，「不要只是畫大餅、大撒幣」。

時代力量黨團則質疑蔡總統競選時的多項政見，如0至6歲國家一起養、社會安全網、台鐵改革、居住正義、勞工權益、環境政策等，恐淪為芭樂票，「安居樂業只能夢裡相見」。