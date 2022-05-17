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疫情下的520／疫情延燒 民怨沸騰 蔡總統面臨大檢驗

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疫情下的520／疫情延燒 民怨沸騰 蔡總統面臨大檢驗

聯合報／ 記者丘采薇侯俐安林河名／台北即時報導
蔡英文總統17日晚間出席新創總會50周年慶祝大會，期勉在經濟與疫情衝擊下變動的年代，能繼續支持政府往前進。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統17日晚間出席新創總會50周年慶祝大會，期勉在經濟與疫情衝擊下變動的年代，能繼續支持政府往前進。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統執政將滿6年，連續兩年5月台灣都處於新冠肺炎爆發期，但去年幸運挺過三級警戒危機，蔡總統向世人展示耀眼防疫成績單；近來確診案例天天以數萬計，快篩試劑之亂及醫療量能都備受批評，疫情延燒及民怨沸騰，已成蔡政府燃眉之急。疫情下的520，蔡總統面臨外界全面檢驗。

關於疫情處理，黨政人士不諱言，中央流行疫情指揮中心雖標榜「超前部署」，但台灣一直比世界「慢一步」：當全球受疫情肆虐時，台灣沉浸在「零確診」的喜悅；如今各國紛紛開放邊境，將恢復正常生活，台灣才進入Omicron傳染高峰。許多民眾不能接受的是，為何台灣多了1年「超前部署」，遇到問題卻仍缺東缺西？尤其，這波民怨不少來自年輕家長，更不乏民進黨支持者，「蔡政府必須審慎以對」。

今年底就有九合一選舉，黨政人士直言，蔡政府正面臨兩年來最大的危機，雖然這波疫情北部案例數最多，但已逐漸向全國擴散，南部包括嘉義、台南、高雄及屏東都是綠營鐵票區，「快篩之亂」期間，指揮中心說要大家去藥局跟超商買快篩劑，「但鄉下藥局不多，便利商店也不普遍，要去哪裡買快篩劑？中央不能只從台北看天下」。

黨政人士認為，若疫情無法守住，只要民怨再升高，難保不會再現2018年的「韓流」海嘯，當時國民黨提名的高雄市長候選人韓國瑜聲勢外溢，席捲全台，民進黨「陸軍」及網軍倒一片；今年底選舉是蔡總統任內最後1戰，若又因敗選辭去民進黨主席，黨內也憂心蔡最後任期會嚴重「跛腳」，將衝擊施政。

民進黨人士也指出，雖然蔡總統第二任期府院人事變動不大，但「蔡蘇體制」之下，行政院長蘇貞昌資源一把抓，黨內各派系已顯露浮躁情緒。蘇貞昌用人偏好「內升」，多次「技巧性拔擢」事務官，檯面理由是用人唯才、肯定基層、避免空降，但也被質疑培植「蘇家軍」人馬；中央用人「唯蘇獨尊」，更引來其他派系覬覦與眼紅。

黨內人士認為，事務官雖在專業領域較熟悉，卻可能缺乏廣度及對社會溝通的能力，「服從性高，開創性卻低，導致政務官角色也被弱化」，不利民主制度的責任政治。

除了黨內派系糾葛，蔡總統也被質疑無力解決院際衝突。日前監察院以偵辦「曲棍球協會案」嚴重違反程序正義，二度彈劾檢察官陳隆翔，基層檢察官強力反彈；但監委挨轟濫權，蔡總統提名任命的監察院長陳菊卻只表示「尊重監委決議」，成立已久的「國家人權委員會」也被批評功能不彰，在憲政權力分立、民主人權，都受外界質疑。

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