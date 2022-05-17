快訊

財神爺降臨！大樂透2.8億頭獎開出 獎落台北市「一人獨得」

「0+7」新制不發居隔書勞工怎請假？勞動部提2方法

發燒不舒服 高市議員李雅靜晚間快篩陽性

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
李雅靜今天上午剛宣布服務處提供一千瓶抗菌液協助，結果她晚間又宣布快篩陽性。圖／李雅靜服務處提供
李雅靜今天上午剛宣布服務處提供一千瓶抗菌液協助，結果她晚間又宣布快篩陽性。圖／李雅靜服務處提供

昨天高雄市副議長陸淑美快篩陽性後，國民黨籍市議員李雅靜今天也出現發燒症狀，晚間宣布快篩陽性，目前在等PCR檢驗結果，她表示，服務處明天暫停服務一天，將進行清消作業。

鳳山區議員李雅靜今天上午剛宣布，服務處提供一千瓶抗菌液協助抗疫，鄉親可前往鳳山服務處免費索取。晚間9點多，她突然在臉書公布快篩陽性消息，明天服務處不開放，臉書湧入眾多關心留言。

李雅靜說，她今日出現發燒症狀，快篩呈現陽性，隨即前往進行PCR檢測，目前等候檢測結果中，另請服務處同仁快篩檢測，明天（18日）服務處將進行清消作業，暫停服務一天。

議員黃捷是第一位宣布確診的高雄市議員，隔離10天後今天已經「出關」，黃捷之後，李眉蓁、蔡武宏與副議長陸淑美也陸續確診，高市議員已有4人確診。

快篩陽性 李雅靜 發燒

延伸閱讀

染疫後今出關 高市議員黃捷：最想吃麻辣火鍋

高市議員第4人 蔡武宏PCR確診

高市議會第三人 副議長陸淑美快篩陽性

黃捷開箱高雄防疫關懷包 「黑色長條物」神秘功能曝光

相關新聞

侯漢廷質疑美疫情峰會未見陳建仁影片 外交部：掛在官網

針對北市議員質疑美國「全球新冠肺炎高峰會」影片中未見前副總統陳建仁致詞影片，外交部提供影片網址並澄清指出，外交部事前已說...

發燒不舒服 高市議員李雅靜晚間快篩陽性

昨天高雄市副議長陸淑美快篩陽性後，國民黨籍市議員李雅靜今天也出現發燒症狀，晚間宣布快篩陽性，目前在等PCR檢驗結果，她表...

防疫險之亂 蘇貞昌：已核保就要理賠

防疫保險重複投保件近日引發「防疫險之亂」，行政院長蘇貞昌今天晚間在臉書表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任...

新創總會迎接創會50週年 全力建構ESG發展藍圖

全國創新創業總會邁向50週年，今（17）日舉行50週年慶，期許未來能打造多元精實的專業服務觸角與產業交流作平台，讓「共好...

疫情延燒 蔡總統：持續改善問題緩解大家的焦慮不安

本土疫情嚴峻，北北基桃陸續成立大型篩檢站，蔡英文總統今天在臉書上感謝醫護投入支援，她說，「我了解這段時間以來，隨著確診數...

蔡英文曾任救國團講師 救國團：相信沒人可以脅迫她

行政院不當黨產委員會今舉行第二次「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會，質疑救國團以青年工作監控學生，參與並執行國民黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。