發燒不舒服 高市議員李雅靜晚間快篩陽性
昨天高雄市副議長陸淑美快篩陽性後，國民黨籍市議員李雅靜今天也出現發燒症狀，晚間宣布快篩陽性，目前在等PCR檢驗結果，她表示，服務處明天暫停服務一天，將進行清消作業。
鳳山區議員李雅靜今天上午剛宣布，服務處提供一千瓶抗菌液協助抗疫，鄉親可前往鳳山服務處免費索取。晚間9點多，她突然在臉書公布快篩陽性消息，明天服務處不開放，臉書湧入眾多關心留言。
李雅靜說，她今日出現發燒症狀，快篩呈現陽性，隨即前往進行PCR檢測，目前等候檢測結果中，另請服務處同仁快篩檢測，明天（18日）服務處將進行清消作業，暫停服務一天。
議員黃捷是第一位宣布確診的高雄市議員，隔離10天後今天已經「出關」，黃捷之後，李眉蓁、蔡武宏與副議長陸淑美也陸續確診，高市議員已有4人確診。
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