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防疫險之亂 蘇貞昌：已核保就要理賠

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌晚間在臉書發文表示，無論是否重複投保，已核保就要理賠，0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠。圖／取自蘇貞昌臉書
行政院長蘇貞昌晚間在臉書發文表示，無論是否重複投保，已核保就要理賠，0+7保戶自選3+4，防疫險也要理賠。圖／取自蘇貞昌臉書

防疫保險重複投保件近日引發「防疫險之亂」，行政院長蘇貞昌今天晚間在臉書表示，政府會嚴格要求保險業者依法、依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，民眾一定拿得到理賠金。

針對此事，金管會稍早說明，保險公司基於風險控管本就可進行核保評估，但若已核保，保險公司就要依約理賠，不適用複保險條款。

蘇貞昌晚間則在臉書表示， 無論是否重複投保，已核保就要理賠；0+7保戶自選3+4 防疫險也要理賠。

蘇貞昌表示，今天起，確診者的同住者只要打滿3劑疫苗，即以7天自主防疫取代隔離，但打滿3劑的民眾，仍可以選擇3+4的居家隔離，系統也會開立居家隔離通知書。

針對坊間流傳保險公司拒絕理賠的訊息，蘇貞昌說，金管會已經正式說明，「有3+4的隔離事實，就是要理賠。」

他表示，面對疫情威脅，有些民眾尋求保險服務，來應對確診、隔離可能對生活帶來的衝擊，政府會嚴格要求保險業者依法依約履行理賠責任，只要已核保、符合條件，一定拿得到理賠金。

保險 居家隔離 蘇貞昌

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