新創總會迎接創會50週年 全力建構ESG發展藍圖

全國創新創業總會邁向50週年，今（17）日舉行50週年慶，期許未來能打造多元精實的專業服務觸角與產業交流作平台，讓「共好、共創、共榮」新創精神永續傳承；今日包含總統蔡英文、僑委會副委員長徐佳青、中企處處長何晉滄、工業局局長呂正華等人，都親自與會共同見證新創總會的傳承與創新。

蔡英文致詞時表示，感謝新創總會半世紀以來為台灣培育數以萬計的創業人才，並提供政府許多寶貴的實質建言與協助，對於國家產業升級與促進就業帶來重要貢獻。新創總會不僅深具活力，更關注企業的社會責任，台灣需要更多無私無我的民間社團與政府攜手合作，才能持續締造在國際間發光發熱的輝煌經濟成果。

新創總會長陳清港表示，新創總會是一個凝聚各行各業優秀人才，共同貢獻智慧與力量的平台，多年來透過健全的傳承一棒接一棒，進化為現在的規模，這是眾人共同的成就，相信參與的每一位都感到榮耀。

新創總會自1972年創立以來，不斷與時俱進深耕創新與創業輔導工作、協助政府推動各項創業政策，並從創業家角度出發，鏈結海內外創業資源與輔導網絡，透過策略投資及數位轉型輔導方法，成功帶動企業合作加倍創新能量。

第25屆陳清港總會長上任後，將ESG利他思維定為會務發展主軸，並以「共好、共創、共榮」核心精神規劃50週年慶系列活動，號召全國24個新創分會及海內外686位創業楷模接續完成包含「給孩子一個大未來」公益捐書案，讓12萬名偏鄉孩童有更好的學習資源，「台灣好空氣·育福田」贊助花蓮、彰化4,100公頃農田使用分解菌分解稻稈，減少空汙及碳排36,900公噸，串聯全國各分會在同一日共同執行環保、關懷弱勢、社區服務等「一日志工」活動，為社會創造善循環，期以多元且深具社會影響力的行動方案，作為下一個黃金50年的起點。