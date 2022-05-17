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疫情延燒 蔡總統：持續改善問題緩解大家的焦慮不安

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／總統府提供
蔡英文總統。圖／總統府提供

本土疫情嚴峻，北北基桃陸續成立大型篩檢站蔡英文總統今天在臉書上感謝醫護投入支援，她說，「我了解這段時間以來，隨著確診數量上升，大家對於PCR檢測有大量的需求，也常常遇到醫院預約額滿的情形。我們也持續努力解決這個問題。」她也說，會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安。

蔡總統說，經過執政團隊的協調，除了基層醫護支援社區篩檢，今天北北基桃已經成立8個大型篩檢站，來減輕地方醫療院所的負擔，包括基隆市的市民廣場（市立基隆醫院）；台北市的自由廣場（台北榮總）、台大醫學院體育場（台大醫院）、市立體育場（評估中）；新北市的汐止區公所（三總）、三重綜合體育館（三總松山）、板橋江子翠站（新北聯醫）；桃園市的大園站（新國民醫院）、龍潭站（國軍桃總）。

蔡總統說，目前除了三重、汐止，各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓長輩、小孩方便就醫。

蔡總統說，特別感謝所有投入的醫護、防疫人員，不分中央地方，以守護國民健康、完成防疫任務為目標，來協助支援任務，在最短時間內增加採檢的量能。「在疫情的關鍵階段，我們的目標一致，就是對抗疫情、守護台灣，我們會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安，也請大家一起為我們的醫護人員加油。」

疫情 篩檢站 蔡英文

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