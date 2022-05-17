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疫情延燒 蔡總統：持續改善問題緩解大家的焦慮不安
本土疫情嚴峻，北北基桃陸續成立大型篩檢站，蔡英文總統今天在臉書上感謝醫護投入支援，她說，「我了解這段時間以來，隨著確診數量上升，大家對於PCR檢測有大量的需求，也常常遇到醫院預約額滿的情形。我們也持續努力解決這個問題。」她也說，會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安。
蔡總統說，經過執政團隊的協調，除了基層醫護支援社區篩檢，今天北北基桃已經成立8個大型篩檢站，來減輕地方醫療院所的負擔，包括基隆市的市民廣場（市立基隆醫院）；台北市的自由廣場（台北榮總）、台大醫學院體育場（台大醫院）、市立體育場（評估中）；新北市的汐止區公所（三總）、三重綜合體育館（三總松山）、板橋江子翠站（新北聯醫）；桃園市的大園站（新國民醫院）、龍潭站（國軍桃總）。
蔡總統說，目前除了三重、汐止，各篩檢站也設置綠色通道，優先提供6歲以下幼兒及65歲以上長者「PCR採檢、醫生看診、拿藥」一次到位的服務，讓長輩、小孩方便就醫。
蔡總統說，特別感謝所有投入的醫護、防疫人員，不分中央地方，以守護國民健康、完成防疫任務為目標，來協助支援任務，在最短時間內增加採檢的量能。「在疫情的關鍵階段，我們的目標一致，就是對抗疫情、守護台灣，我們會持續努力改善問題，緩解大家的焦慮不安，也請大家一起為我們的醫護人員加油。」
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