蔡英文曾任救國團講師 救國團：相信沒人可以脅迫她

行政院不當黨產委員會今舉行第二次「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會，質疑救國團以青年工作監控學生，參與並執行國民黨的青年政策。救國團律師劉昌坪指出，蔡英文總統曾任救國團營隊講師，他認為蔡總統不會做這種事，也相信沒人可以脅迫她，是認同活動才受邀參加。

黨產會指出，救國團在威權統治時期，依國民黨指示，以青年工作為掩護，在海內外執行「政治偵防」任務，擴大對學生、學員的輔導，嚴防台獨份子在大專院校從事活動，後來定名為「安祥專案」。

劉昌坪表示，黨產會指救國團的講習幫學生洗腦，宣傳國民黨的政治思想，「但我認為蔡英文女士不會做這種事，她是一個有原則的人」。蔡總統於民國81年擔任救國團舉辦的「國際經貿事務研習會」營隊講師，相信沒有人可以脅迫、利誘她，蔡總統無非就是認同這樣的活動才受邀參加。當然也可以請她親自回答。

劉昌坪更分享，針對民國94年「釋字第603號」按捺指紋是否侵犯人權的釋憲案，當時代表立法院出席的蔡英文表示，自己在各位大法官的心中不是開放的自由派，甚至有一點點保守，因為她有自己的原則，但她都認為按捺指紋的規定是違憲的。因此劉認為，所以他一直覺得蔡英文對人權保障是有原則的人，沒人可以脅迫蔡英文參加救國團的活動。

劉昌坪說，除了蔡總統外，總統府祕書長李大維、駐日代表謝長廷、立法院前院長蘇嘉全皆參與過救國團；還有跨黨派的立委林岱樺、施錦芳、劉建國、陳歐珀、許智傑、羅致政、蔡適應、鍾佳濱都曾是救國團的委員，相信他們都不會被認為是被脅迫、利誘，有不正當壓力來參加政治活動。

對於偵防工作，劉昌坪以「集會遊行法」被大法官宣告違憲為例，其中一個理由是該法禁止人民主張共產主義及分裂國土。這是「政治思想」還是「法律規定」，界線很難畫分，許多大家不喜歡的政治思想、教育、文宣都和當時的法治脫不了關係；如果當時國家法律規定是如此，所有的人民團體都不會去違法，救國團也不例外。

劉昌坪說，救國團許多和青年人之間的互動，被解讀為負面或正面，但現在的執政黨也經常舉辦許多活動、講習、營隊來吸引年輕人，目的就是要培育好的政治人才作為將來的執政接班，「我不認為這是錯的」，因為本來就要有世代更新、年輕人的加入。所以單單從年輕人參與講習等活度「推導不出來所謂不當的關係」，如果是強制脅迫繳納費用才是不當。

劉昌坪舉例，如果政黨裡黨費和政治獻金是可以接受的，難道那麼多人繳給國民黨這些錢，難道都沒有一點點被欺壓的感覺嗎？這很不公平，政黨都可以，不管有無壓力繳納都合法，黨產條例都不處理，不問其是否有政治目的，難國民黨不會進行政治宣傳嗎？

劉昌坪強調，黨產會不能用一個專案或文書就說救國團所有的活動都是惡質的，這在許多台灣人的心中未必是二分法。