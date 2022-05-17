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黨產會砲轟青年期刊列高中註冊費 救國團：哪間學校？

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
黨產會委員許有為表示當年再就獨台北市成功高中時，救國團的「北市青年」期刊列入註冊費。圖／翻攝自成功高中官網
黨產會委員許有為表示當年再就獨台北市成功高中時，救國團的「北市青年」期刊列入註冊費。圖／翻攝自成功高中官網

行政院不當黨產委員會今舉行第二次「救國團之財產是否為不當取得財產」聽證會，對於救國團將期刊收入納入自籌經費，引發黨產會委員質疑被納入高中「註冊學雜費」，黨產會則主張不會強制繳交期刊費，要委員請該學校出面說明。雙方你來我往，各執一詞。

救國團會計師余景仁指出，救國團收入主要分為自籌經費收入、委辦經費收入、合辦經費收入三大類。其中自籌經費收入包含寒暑假期及各項活動收入、社團班隊收入、發行青年期刊收入、縣市育樂中心等服務收入、地方配合款、服務社收入、事業單位收入、活動中心收入。

黨產會委員許有為以自身為例，指救國團自籌經費中的青年期刊，訂戶並非「自由意願的訂」，而是直接將期刊費用列在高中註冊單上，學雜費其中一項就是「北市青年」的訂閱費，他當年沒繳就不能註冊。救國團處長鄭斐文回應，期刊內容都是學生投稿，「家長不願意付，我們也不強制」，因為對學校來說，刊物是學生發表文章的園地，所以一般學校也不會拒絕。

許則反嗆，所以救國團有這筆收入很無辜，都是學校強迫學生訂閱否則不能夠註冊？這算在自籌經費裡嗎？劉昌坪表示，必須先釐清是否有因為不繳這筆錢就不給入學的事？許有為說「我」，但不是不能入學，而是無法完成註冊手續，後來只好「繳錢」六個學期，此話一出引發現場一陣笑聲。

劉昌坪追問「是哪間學校」，許表示是「成功高中」。劉說，那是不是有必要請成功高中出面說明，「顯然不是救國團要你繳的」。許說，對，他知道救國團非常無辜將這筆經費列為自籌經費。

黨產會主持人、委員林詩梅緩頰說，許有為的問題只是說明這樣的費用放在註冊單裡，除非學生當時很叛逆，不然99%的家長都是乖乖的繳。

救國團 黨產會 青年

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