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蔡英文：培養新創人才是台灣經濟不斷成長的原動力

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今晚出席新創總會50周年慶祝大會。記者潘俊宏／攝影
蔡英文總統今晚出席新創總會50周年慶祝大會。記者潘俊宏／攝影

蔡英文總統今晚出席「全國創新創業總會50周年璀璨之夜」，她表示，做好創業輔導、創業投資及數位轉型等重要的扎根工作，台灣才能培養出更多新創人才，為企業注入更多創新驅動力，這是台灣整體經濟能夠不斷成長最重要的原動力。未來政府會和新創總會繼續共同合作，協助所有企業進化、創新，並且有更好的發展。

蔡總統致詞時表示，今天是全國創新創業總會成立滿50年，很高興來參加「璀璨之夜」，跟大家一起慶祝這個重要的日子。台灣這幾年，不論是在整體經濟或創新研發，都有相當不錯的成果，「即使面對疫情的挑戰，我們的外銷訂單到今年3月，已經連續25個月正成長，這顯示出台灣具有堅強的實力和韌性，能夠因應變化跟挑戰。」

蔡總統指出，有這樣的成績，她要感謝全體國人跟政府一起打拚，也特別要感謝新創總會長期協助政府推動許多重要的創業政策。不論是創新的思維概念或是務實的企業經營方法，新創總會的夥伴們，藉著一場又一場的課程、演講、實作演練、以及創業諮詢，為想要創業的朋友，找資源、想方法，打下了最關鍵的基礎。

蔡總統指出，因為做好創業輔導、創業投資、數位轉型，這些非常重要的扎根工作，台灣才能培養出更多新創人才，也為企業注入更多創新驅動力，這就是台灣整體經濟能夠不斷成長，最重要的原動力。

蔡總統提到，新創總會多年來舉辦的「創業楷模獎」和「創業相扶獎」，也是對創業人士的一大肯定。過去幾年來，她也在總統府跟得獎人見面，「從他們身上，可以看到企業家對事業的專注和熱情，以及對於創業的投入和堅定。」她表示，相信透過這些獎項，不僅可以鼓舞新一代的創業者，更能夠讓大家一起思考更多樣的創業方式。這對於國家整體的產業升級以及創造就業，也帶來相當重要的貢獻。

蔡總統表示，過去幾年來，台灣全力推動數位轉型，朝向智慧國家邁進。她知道新創總會也在這方面提供很多課程及進修的機會，給予企業重要的支持以及幫助。未來，包括面對後疫情時代及「2050淨零轉型」目標，台灣還有許多產業發展的重大方向，都需要新創總會的協助，讓台灣有來自各領域的共同努力，一起帶來改變和進步。

創業 疫情

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