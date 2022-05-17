促轉轉型修法 政治受難者團體：天漸漸光仍有一線希望

今天立法院三讀「促轉條例修正案」與「威權時期國家不法行為受害者權利回復條例」。受難者團體聯合工作小組表示，漫長的、遲滯的立法溝通過程，終於又見到了一點天光，衷心感謝過程中所有提供協助的朝野立委、學者及積極溝通的促轉會委員。

受難者團體表示，促轉業務改由六部會承接，一則以喜、一則以憂，喜的是轉型正義工作樂觀看來應該不至於停止，憂的是未來的跨部會整合溝通勢必成為一項難題，行政院雖規劃設立推動轉型正義會報，但與獨立機關比較起來，在機關架構及運作能量上仍有不足。

關於權利回復條例，受難者團體指出，考量國家財政負擔，明白在自由及生命權侵害的賠償部分，不能過分主張，多數受難者也都能體恤在現有補償基礎上再進行加碼的做法；財產權的部分，溝通過程雖然提出不同意見，要求參考德國法例不應該過分壓縮應賠償的折算數，但政院版出爐依然回到最低折算標準，也只能接受。

受難者團體表示，今天是台灣轉型正義歷史又一個轉折及進程，促轉會落幕、受難者權益可以被更周全的照顧，但檔案公開及真相還原仍然考驗著這個社會面對歷史的態度成熟與否，是否準備好要揭開不堪的過往、讓真相呈現，直視歷史才能以正確的態度迎向未來。

受難者團體指出，台灣的轉型正義在二二八事件經過七十年後才開始，拖延太久的結果是，受難者們正面對一個嚴厲的考驗，那就是許多受難者已經往生、還在世的所有受難者都年事已高，而多數家屬在噤聲的年代也來不及知曉長輩們的恐怖經歷，於是乎出現世代斷層；但轉型正義工作不能停，在天漸漸光的同時，盼望相關機關盡快設立、作業儘速啟動，也期待更多後輩的參與，讓任務能夠繼續。