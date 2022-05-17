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滿三劑免隔離居檢卻仍7+7 時代力量批：反科學反人權政策

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
時代力量立委邱顯智(左起)、王婉諭。圖／邱顯智辦公室提供
時代力量立委邱顯智(左起)、王婉諭。圖／邱顯智辦公室提供

指揮中心宣布，若接種滿三劑疫苗，未來將不需進行居家隔離，僅需進行7日的自主健康管理，然而國外入境的居家檢疫天數卻仍維持7+7日。對此，時代力量立委邱顯智王婉諭今批評，根本是反科學、反人權的歧視性政策。

邱顯智指出，指揮中心的意思就是，不管打幾劑疫苗、不管入境採檢結果，「通通認為你的風險跟境內確診者一樣高」，他痛批，這不僅沒有科學根據，對國內疫情控制毫無幫助，更是傷害社會經濟各層面的交流活動。呼籲指揮中心，應公布入境採檢陰性的國人與各國旅客，在隔離期間確診的數量、比例，各來源國別有無重大差異，以及維持這種檢疫政策的道理何在。

邱顯智也質疑，若是指揮中心口口聲聲擔心變異株的影響，那麼針對境內數百倍的確診個案，指揮中心到底每天做了多少個基因定序，追蹤出來的病毒株分布為何？邱顯智強調，台灣是一個面向世界的經貿大國，通商往來、國際交流就是我國血脈，針對疫情風險已顯著低於台灣的來源國別，針對打滿三劑陰性的入境者，實在沒有道理繼續維持把入境者當成確診者的荒謬政策。

王婉諭表示，若是要走向共存，為什麼境外返台至今還要採用7+7的做法，不僅上機前要提供陰性報告、落地後還要再篩檢一次。結果還要再花那麼多的時間和精力，進行長達一周的居家檢疫。

王婉諭說，每日本土疫情的案例遠高出境外確診案例的千倍以上，卻將量能耗費在視入境者為確診者的無端浪費上，這不僅在比例原則上失衡，更對於目前嚴重量能不足、高度限縮的行政資源造成沈重的負擔，另外，對於國際的交流和商業合作也是很大的阻礙。

王婉諭強調，以篩代隔、以疫苗接種劑數來取代隔離，才是恢復正常生活的關鍵。指揮中心如果真的抱持「走向共存」的政策思維，就應該儘速推動縮短入境檢疫天數，別再故步自封，用陳舊的思維來面對防疫。

邱顯智 王婉諭 居家隔離 時代力量

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