促轉法案三讀 游錫堃：台灣轉型正義工程邁向新里程

促進轉型正義委員會5月底退場，立法院今三讀修正「促進轉型正義條例」部分條文修正案及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。立法院長游錫堃表示，今年正逢二二八事件75周年，這兩項法案揭示了台灣轉型正義工程，即將邁向下一個新里程。

游錫堃透過臉書指出，相信唯有透過政府系統性地調查並揭露威權統治時期的加害體制，並為被害者及其家屬建立平反機制，台灣人方得以重新理解歷史的真相並做出評價。

游錫堃表示，法德公共電視台 （Arte）15日以專題報導全球民主制度正面臨弱化危機，並引述英國經濟學人智庫EIU最新公布的「2021民主指數」，提及在全球165個國家與2個地區（巴勒斯坦與香港）中，台灣被列為「完全民主國家」的21個國家之一，儘管面臨中國威脅，台灣仍展現民主的優勢與效率，是帶來希望的國家。

游錫堃說，正因台灣以民主被國際看見、肯定並引以為傲，大家更不能忽視在台灣民主深化進程中，現正面臨轉型正義的未竟之路。「道阻且長，行則將至」，未來仍有賴朝野政黨、相關部會及社會各界共同堅持轉型正義和民主深化的道路，必須時刻提醒自己，唯有團結彼此，才能守護並發揚得來不易的民主、自由和人權，為下一代打造正常美好的國家。