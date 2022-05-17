【重磅快評】遭CDC列高風險 蔡政府何時夢醒？

美國疾病控制和預防中心（CDC）十六日將台灣列入「高風險」旅遊警示中，成為目前風險最高級別中的一員。對照幾天前蔡英文總統才誇讚「防疫團隊成績也算相當好」，以及防疫指揮官陳時中給外媒的「台灣如何成功抑制疫情」投書，就算不是直接打臉，也應該是將兩人從夢幻中敲醒的一記當頭棒！

無可否認，台灣過去兩年來的防疫成績確實傲人，但這很大原因要歸功次台灣孤懸海外的「地利」，以及醫護、防疫人員乃至全民願意配合政府政策的「人和」。蔡政府誇耀其功人情之常、無可厚非，但如今CDC的警示，卻也等同是明白的告訴蔡政府：趕快從夢境中清醒過來吧！

畢竟，CDC雖是美國政府所屬機構，但它終究為促進公民健康及控制、預防疾病而成立的一個專業機構，沒有必要為了政治原因而做特殊政治考量。就以新冠肺炎為例，一旦某國或地區達到或低於門檻，即會被調升或調降警示。如今台灣被列避免前往的「高風險」，對岸則被列為第一級的「低風險」，即是CDC所認定、相信也為多數國家所認可的疫情現況。

確實，在台灣持續當著「防疫模範生」之時，確診率、死亡率都遠低於世界上多數國家或地區，也為台灣爭取到了多數國家無緣取得的「兩年備戰期」。但蔡政府顯然白白浪費了這寶貴的備戰時間，看看如今缺快篩試劑、缺口服藥、缺專責病房，醫護量能已趨近飽和等情況，蔡政府是否妥善利用這寶貴時間做了充足準備，或是將泰半心力用於大內宣、大外宣？國人心中自有一把尺。

值得注意的是，根據報導，美國CDC近期才對其旅遊警示評級系統進行徹底改革，相較於第一級的低風險、第二級的中等風險，目前第三級已是風險最高的級別。至於過往等級最高的第四級「最高風險國家」，則只保留給未來出現極高的確診病例數、出現新的變種或醫療保健基礎設施崩潰等特殊情況。

短短兩周，台灣即從中等風險躍入高風險之境，但政府高層卻依然沈醉於往昔風光、更不時拿出來吹噓說嘴。再不趁早拋掉這曾經的模範生光環，嚴肅以對防疫政策的問題，難保不會有被CDC列為第四級的一天，屆時顏面無光事小，萬千人民的健康性命，才真是不可承受之重啊！