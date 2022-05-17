快訊

TVBS解僱范立達不合法 更一審判賠251萬且得月付25萬薪

投資圈注目！全坤建董座李勇毅砸10億元買富邦金股票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【重磅快評】遭CDC列高風險 蔡政府何時夢醒？

聯合報／ 主筆室
美國疾病控制和預防中心16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包括台灣。法新社
美國疾病控制和預防中心16日在最新的旅遊警示中的「高風險國家」中新增4國，其中包括台灣。法新社

美國疾病控制和預防中心（CDC）十六日將台灣列入「高風險」旅遊警示中，成為目前風險最高級別中的一員。對照幾天前蔡英文總統才誇讚「防疫團隊成績也算相當好」，以及防疫指揮官陳時中給外媒的「台灣如何成功抑制疫情」投書，就算不是直接打臉，也應該是將兩人從夢幻中敲醒的一記當頭棒！

無可否認，台灣過去兩年來的防疫成績確實傲人，但這很大原因要歸功次台灣孤懸海外的「地利」，以及醫護、防疫人員乃至全民願意配合政府政策的「人和」。蔡政府誇耀其功人情之常、無可厚非，但如今CDC的警示，卻也等同是明白的告訴蔡政府：趕快從夢境中清醒過來吧！

畢竟，CDC雖是美國政府所屬機構，但它終究為促進公民健康及控制、預防疾病而成立的一個專業機構，沒有必要為了政治原因而做特殊政治考量。就以新冠肺炎為例，一旦某國或地區達到或低於門檻，即會被調升或調降警示。如今台灣被列避免前往的「高風險」，對岸則被列為第一級的「低風險」，即是CDC所認定、相信也為多數國家所認可的疫情現況。

確實，在台灣持續當著「防疫模範生」之時，確診率、死亡率都遠低於世界上多數國家或地區，也為台灣爭取到了多數國家無緣取得的「兩年備戰期」。但蔡政府顯然白白浪費了這寶貴的備戰時間，看看如今缺快篩試劑、缺口服藥、缺專責病房，醫護量能已趨近飽和等情況，蔡政府是否妥善利用這寶貴時間做了充足準備，或是將泰半心力用於大內宣、大外宣？國人心中自有一把尺。

值得注意的是，根據報導，美國CDC近期才對其旅遊警示評級系統進行徹底改革，相較於第一級的低風險、第二級的中等風險，目前第三級已是風險最高的級別。至於過往等級最高的第四級「最高風險國家」，則只保留給未來出現極高的確診病例數、出現新的變種或醫療保健基礎設施崩潰等特殊情況。

短短兩周，台灣即從中等風險躍入高風險之境，但政府高層卻依然沈醉於往昔風光、更不時拿出來吹噓說嘴。再不趁早拋掉這曾經的模範生光環，嚴肅以對防疫政策的問題，難保不會有被CDC列為第四級的一天，屆時顏面無光事小，萬千人民的健康性命，才真是不可承受之重啊！

美國 疫情 旅遊警示

延伸閱讀

【重磅快評】陳時中多愁善感 對抱病醫護卻淚腺失靈

影／51名醫護抱病返工、醫護不敢篩 陳時中：沒篩就沒確診

北市上萬名防疫工作人員 僅兩行政區有警消醫護加油棧

「安居樂業只能夢裡相見」 時力批蔡政府政見淪芭樂票

相關新聞

【重磅快評】遭CDC列高風險 蔡政府何時夢醒？

美國疾病控制和預防中心（CDC）十六日將台灣列入「高風險」旅遊警示中，成為目前風險最高級別中的一員。對照幾天前蔡英文總統...

【重磅快評】陳時中多愁善感 對抱病醫護卻淚腺失靈

本土疫情嚴峻，醫療院所與機構也因工作人員染疫而產生人力缺口，護理工會團體示警，為不讓醫療崩盤，許多護理師已不願快篩，也有...

【即時短評】盧秀燕防疫措施滿意度高 這幾點讓市民安心

全台確診數連5天日突破6萬，台灣疫情處於高溫期，台中市確診數從5月12日來維持在4千例上下，境內擁有多家大型醫院，按醫界...

【重磅快評】晚21天作「0+7」決策 這種指揮官太好當了

中央流行疫情指揮中心宣布，從明天起將調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，但政策...

【重磅快評】芬蘭瑞典入北約沒懸念 戰火未必在那引爆

芬蘭與瑞典在同一天內宣布將尋求加入北約，兩者相距不過數個小時，顯然私下早就有所勾串；兩國成功加入恐已毫無懸念，芬蘭的「芬...

【即時短評】王必勝罕見批雙北 搶衛福部長大位？

衛生福利部醫福會執行長王必勝14日批雙北叫不動大醫院，導致問題重重，雙北首長動怒回擊，他才改口沒針對特定縣市。回想當初S...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。