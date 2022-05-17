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民眾黨酸蔡英文只當喜鵲 批蘇揆神隱留陳時中演獨角戲

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供

本土確診數持續攀升，民眾黨立委高虹安今受訪時表示，蔡英文總統看待疫情，應站在民意直接的體現，對醫療轉銜混亂、量能不足等狀況進行檢討及發言，而不是只跟大家報喜，「當喜鵲大家都喜歡，民眾活在水深火熱，總統有沒有看到？」民眾黨立委蔡壁如也質疑，不只行政院蘇貞昌神隱，整個民進黨行政團隊都神隱，只留指揮官陳時中每天開記者會「演獨角戲」。

高虹安表示，蔡總統最近的發言，較多都是正面性看待疫情，以總統高度，對於行政院長蘇貞昌跟指揮官陳時中表現，應該站在民意直接的體現，對於醫療轉銜混亂、醫療量能不足等狀況，進行檢討跟發言。

高虹安也批評，蘇貞昌從四月喊出新台灣模式到現在，如今看來不僅沒有減災，疫情反而烽火連天，蘇應出來說明有沒有要負責，以及當時為何這樣規劃，「神隱沒有用，民眾還是會記得你說到沒有做到」。

蔡壁如表示，不是蘇貞昌神隱，整個行政院團隊都神隱，「只留陳時中在那演獨角戲」，對於快篩缺貨，經濟部到底拿出什麼政策？如何協助民眾購買？另對於停課標準，教育部只會宣布九宮格，即將到來的會考怎麼應對？行政院應說明清楚相關防疫政策走向。

行政院 蘇貞昌 疫情

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