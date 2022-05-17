批衛福部選到黑心企業賣假快篩 高金素梅：這什麼超前部署？

衛福部前年編列2314萬元「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」，立委高金素梅日前揭露，其中獲得製造許可的「鼎群科技」曾捲入販售偽製快篩。高金素梅今天批評政府治國無方，防疫無能。衛福部花了2314萬防疫經費，歷經嚴謹的審核程序與機制，選到一家黑心企業販售偽劣快篩試劑，這是什麼「超前部署」？

指揮官陳時中日前說明2314萬元的成果，並提供2個案號，「防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號」。高金素梅日前指出，其中第1106610168號經Google查詢，跳出來的是「鼎群科技公司」，最多的新聞資料竟然是「黑心企業」、「黑心快篩試劑」。

陳時中回應，這是廠商事後出現這樣的情況，「不是我們事前可以去防止的」。高金素梅說，看來陳時中已經忘記去年衛福部是怎麼形容這些廠商的。衛福部當時可是說，這些製造廠商是「歷經嚴謹的審核程序與機制」才中選的。

高金素梅表示，國衛院2020年6月1日完成授權簽約，衛福部是2020年7月27日核准鼎群科技去做抗體快篩的。但是鼎群科技當時的公司資格，是一個資本額只有50萬元、製造電子零件、電子材料批發和貿易的公司，根本沒有製造過藥品。

高金素梅表示，這家公司後來變更登記，重新登記的日期是2020年8月17日，當時的實際持有資本額只有72萬元，而工廠登記完成的日期是2020年12月3日。換句話說，衛福部在2020年6月「歷經嚴謹的審核程序與機制」，正式完成技轉授權簽約的鼎群科技公司，當時不但根本不是一個藥品製造的公司，甚至連廠房都還沒蓋好。

高金素梅質疑，鼎群科技的技術在哪裡？財力在哪裡？這一切只會讓人民覺得，民進黨政府只是在幫特定廠商「超前部署」，不是嗎？這中間難道沒有利益的牽連嗎？