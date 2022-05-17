蔡總統臉書談WHA 民眾怒轟不食煙火

1450也確診了？20日迎來總統蔡英文就職6週年，但除了在野黨共同檢討政府施政外，民眾不滿聲音也高漲。最新民調結果顯示，有將近半數的民眾不滿政府的房價政策。蔡英文於16日清晨分享台灣在國際公衛的成果影片，罕見有9成網友湧入留言嗆爆：「不食人間煙火」、「台灣確診率第一名，防疫倒數第一」。

確診飆升卻顧國際

蔡英文於16日於臉書發布影片表示，世界衛生大會（WHA）即將展開，希望海內外的朋友積極站出來，讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」。影片內容展現，台灣醫療人員在非洲進行醫療服務長達15年，影片受訪民眾將台灣醫生形容為「值得信賴的」、「實在的」朋友。

但民眾卻一面倒地在她的臉書留言嗆爆，憤怒的反應有3大類，包括：一、本土疫情如此嚴峻，還有時間管國際公衛醫療？二、防疫成效不足，快篩、口服藥等缺貨狀況嚴峻，怎麼解決？三、總統應到第一現場看看狀況，不要只會說空話。此外，還有網友連結華視錯誤頻頻的狀況，嘲諷表示，「想加入WHA，想當美國總統，找華視就搞定。」

其中，網友猛烈炮火對準本土疫情狀況，指出「國內呢？老人、小孩都在排PCR，然後疫情越嚴重」，「不把醫療弄到垮不開心是嗎？」，更表示總統「不食人間煙火」，應該要「讓世界聽到Taiwan need Help」。宅神朱學恆更砲轟，「中華民國國民每天6萬人確診，你不關心國內，跑來分享影片，看甚麼鬼啦！」

疫情爆了才買疫苗

蔡英文接續還有一則「疫苗打三劑，一起做防疫」的貼文指出，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑抵台，強調「三劑疫苗有效預防中重症」，也針對學齡前兒童開設綠色通道，讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

但此文卻引發在野黨猛烈的留言炮火，國民黨立法委員林奕華在下方留言表示，「早就提醒政府要買了，兒童疫苗現在才到還好意思說？都死多少無辜小生命了！」；國民黨徐巧芯則質疑，「在野黨很早就提醒政府，疫苗、快篩、口服藥必須超前部署，如果真的很關心孩子，為什麼疫情爆了才去跟國外買？」

民眾也痛心疾呼，「沒政績的總統，連台灣的孩子都保護不了！」、「只有遇到選舉你才會知道原來我們有總統！」或「當你決定要共存那一刻，你有想到兒童嗎？沒有。因為沒有選票」，暗指政府措施不為民生，只為選舉。

民間不滿經濟表現

而隨著蔡英文就職六週年將近，許多民調結果出爐。《民報》託求真民調公司調查「蔡政府520六周年施政滿意、防疫政策與準備表現」，結果顯示，雖然47.4%民眾對蔡英文這6年來的施政感到滿意。但在蔡政府施政面上，有近4成8受訪者不滿意「經濟表現」，其中更有5成9的民眾不滿意政府「抑制房價上漲」的作為。

此外，本土疫情連日升溫，政府的防疫措施也引發民眾高度不滿。民調結果顯示，有48%的民眾不滿意近兩年來的疫苗政策，與45.1%的滿意幾乎各佔一半。但提到最近民眾瘋搶的快篩試劑，政策準備滿意度僅31.8%、不滿意度則高達58.4%，更有63.9%民眾覺得快篩試劑價格貴昂。

至於5月本土疫情大爆發，僅24.5%民眾認為政府有超前部署、66.8%認為沒有。新冠口服藥物部分，民眾準備滿意也只有34.5%、不滿意49.7%。



同時，且有42.4%民眾認為政府採購防疫物資涉嫌圖利特定廠商。





快篩試劑實名制上路時，造成台灣民眾排隊瘋搶快篩的狀況。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

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