蔡總統臉書談WHA 民眾怒轟不食煙火

1450也確診了?20日迎來總統蔡英文就職6週年,但除了在野黨共同檢討政府施政外,民眾不滿聲音也高漲。最新民調結果顯示,有將近半數的民眾不滿政府的房價政策。蔡英文於16日清晨分享台灣在國際公衛的成果影片,罕見有9成網友湧入留言嗆爆:「不食人間煙火」、「台灣確診率第一名,防疫倒數第一」。

確診飆升卻顧國際

蔡英文於16日於臉書發布影片表示,世界衛生大會(WHA)即將展開,希望海內外的朋友積極站出來,讓世界聽到「Taiwan Can Help, and Taiwan is Helping!」。影片內容展現,台灣醫療人員在非洲進行醫療服務長達15年,影片受訪民眾將台灣醫生形容為「值得信賴的」、「實在的」朋友。

但民眾卻一面倒地在她的臉書留言嗆爆,憤怒的反應有3大類,包括:一、本土疫情如此嚴峻,還有時間管國際公衛醫療?二、防疫成效不足,快篩、口服藥等缺貨狀況嚴峻,怎麼解決?三、總統應到第一現場看看狀況,不要只會說空話。此外,還有網友連結華視錯誤頻頻的狀況,嘲諷表示,「想加入WHA,想當美國總統,找華視就搞定。」

其中,網友猛烈炮火對準本土疫情狀況,指出「國內呢?老人、小孩都在排PCR,然後疫情越嚴重」,「不把醫療弄到垮不開心是嗎?」,更表示總統「不食人間煙火」,應該要「讓世界聽到Taiwan need Help」。宅神朱學恆更砲轟,「中華民國國民每天6萬人確診,你不關心國內,跑來分享影片,看甚麼鬼啦!」

疫情爆了才買疫苗

蔡英文接續還有一則「疫苗打三劑,一起做防疫」的貼文指出,輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑抵台,強調「三劑疫苗有效預防中重症」,也針對學齡前兒童開設綠色通道,讓小孩能盡快獲得醫療照顧。

但此文卻引發在野黨猛烈的留言炮火,國民黨立法委員林奕華在下方留言表示,「早就提醒政府要買了,兒童疫苗現在才到還好意思說?都死多少無辜小生命了!」;國民黨徐巧芯則質疑,「在野黨很早就提醒政府,疫苗、快篩、口服藥必須超前部署,如果真的很關心孩子,為什麼疫情爆了才去跟國外買?」

民眾也痛心疾呼,「沒政績的總統,連台灣的孩子都保護不了!」、「只有遇到選舉你才會知道原來我們有總統!」或「當你決定要共存那一刻,你有想到兒童嗎?沒有。因為沒有選票」,暗指政府措施不為民生,只為選舉。

民間不滿經濟表現

而隨著蔡英文就職六週年將近,許多民調結果出爐。《民報》託求真民調公司調查「蔡政府520六周年施政滿意、防疫政策與準備表現」,結果顯示,雖然47.4%民眾對蔡英文這6年來的施政感到滿意。但在蔡政府施政面上,有近4成8受訪者不滿意「經濟表現」,其中更有5成9的民眾不滿意政府「抑制房價上漲」的作為。

此外,本土疫情連日升溫,政府的防疫措施也引發民眾高度不滿。民調結果顯示,有48%的民眾不滿意近兩年來的疫苗政策,與45.1%的滿意幾乎各佔一半。但提到最近民眾瘋搶的快篩試劑,政策準備滿意度僅31.8%、不滿意度則高達58.4%,更有63.9%民眾覺得快篩試劑價格貴昂。

至於5月本土疫情大爆發,僅24.5%民眾認為政府有超前部署、66.8%認為沒有。新冠口服藥物部分,民眾準備滿意也只有34.5%、不滿意49.7%。



同時,且有42.4%民眾認為政府採購防疫物資涉嫌圖利特定廠商。





快篩試劑實名制上路時,造成台灣民眾排隊瘋搶快篩的狀況。(Photo by 簡嘉佑/台灣醒報)

