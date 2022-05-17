檢討蔡總統讓青年低薪、租屋難 國民黨智庫提五大對策

國民黨智庫今舉行「520蔡政府施政總檢討-蔡總統與青年的距離」記者會，提出五大友善青年對策，包括用囤房稅讓房東願意納管，解決租屋黑市問題；要讓薪情好，從引進元宇宙面試訓練與強化跨域就業力開始；為青年打造新好工作，從老舊商辦更新吸引廠商進駐開始；打造技職教育鐵三角，學校、企業、建教合作培育國際視野；檢討創業法規以及資本市場環境，讓獨角獸願根留台灣。

國民黨智庫產業暨新創研究中心召集人簡榮宗針對蔡總統的競選政見「八年蓋20萬社會宅」、「解決青年低薪焦慮」與「青年創業政策」加以檢視，根據內政部不動產資訊平台，截至2022年4月30日中央與地方興建社會宅數量，含既有、新完工、興建中、已決標待開工共5萬7千多戶，如再加上規畫中的6萬6千多戶，總共也才12萬4千餘戶，「八年20萬社會宅」明顯跳票了。

簡榮宗表示，低薪不僅是蔡總統承諾的「最低工資法」目前還沒經立法院三讀通過，連青年失業率偏高，25歲以下的就業者超過半數月薪低於3萬元一事，執政6年仍未見到改變。更糟的是今年4月30日上路的「移工久留方案」恐對職場新鮮人就業造成衝擊。因為只要移工在台工作滿6年，中階技術薪資在2.9萬至3.3萬者，雇主便可為其申請展延，且無工作年限限制。

簡說，根據勞動部的統計2020年大學畢業生起薪29,819元，大學失業率又是各類教育程度中最高者，明顯看出兩者的競合關係，加上移工都是有工作經驗的，相對於剛畢業學生，明顯擁有優勢。

國民黨基隆市長擬參選人謝國樑透過視訊表示，雖然他有提供青年創業者辦公空間、給予諮詢，幫忙找資金，但經濟環境欠佳，創業仍難有成。以基隆來說，這幾年看似有很大的改變，不過都是在景觀上，實際上就業與創業機會是沒有增加的，因此最重要的還是解決基隆人能在地就業的問題。

國民黨立委洪孟楷表示，國民黨團為了幫蔡總統實現競選承諾，已經在19日排審「最低工資法」草案。雖然行政院版尚未送到立法院，不過國民黨已有委員提出草案，並完成連署，希望執政黨也能共襄盛舉，早日讓「最低工資法」完成立法程序。

絡客思行銷科技創辦人林宏儒則指出，台灣新創的相關法規仍受制在「防弊」的思維，但創業者真正需要的是政府能夠協助他們更快速有效地取得資源，這樣的法規導致許多優秀的新創業者選擇出走，而非根留台灣。政府應該協助這些新創業者善用資金，將台灣打造成友善新創的環境。