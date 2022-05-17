快訊

連六天確診六萬多人⋯檢驗量能已到頂？陳時中這樣說

南加州教會槍殺案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘

教育部拍板 確診輕症考生可參加醫牙中醫系二階甄試

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民進黨稱：台灣防疫一直穩定控制 紓困振興都獲支持

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，台灣防疫一直穩定控制，紓困振興都獲民眾支持。本報系資料照
民進黨表示，台灣防疫一直穩定控制，紓困振興都獲民眾支持。本報系資料照

在野黨今天舉行520相關施政記者會，民進黨發言人黃世杰表示，面對新冠肺炎疫情，這兩年來在全世界造成的重大影響，台灣在全民努力下，防疫一直維持穩定控制，而政府於疫情期間推出相關的振興和防疫措施，也都獲得民眾支持，呼籲朝野政黨應共同團結合作防疫，協助台灣度過疫情的重要關卡。

黃世杰表示，疫情期間有逾2343萬人領用5倍券，餐飲業去年10月的營業額終止連續5個月負成長，且去年10月至12月及今年2月與3月營業額，都創下歷年同月新高，政府會持續關注整體疫情造成市場的變化並持續因應。

在野黨提出「高物價、低薪資」的問題，黃世杰指出，為因應全球通膨導致物價不斷攀升的問題，民進黨政府除了努力穩定國內物價外，也提出「加薪減稅」等政策，來減輕國人生活需求的負擔，像是連續6年調漲基本工資，同時帶動國內消費支出及經濟成長，基本工資已經從2萬8元調漲為2萬5250元，時薪也一路從120元調漲為168元。此外，軍公教等相關契約進用人員調薪4％，帶動企業加薪。

黃世杰表示，為打造更公平合理且有競爭力的稅制，分享經濟成長的果實，政府優化稅制，調高所得稅四大扣除額，大幅減輕育兒、上班族及弱勢家庭稅賦；包括紓困優惠免納所得稅、企業給付員工防疫假薪資可按200％比例抵稅，以及醫事人員加成減稅等。

黃世杰指出，為減輕民眾生活負擔，政府陸續加碼育兒津貼，從2500元/月、3500元/月，8月再增加到5000元/月；擴大不孕症補助；提高2成「育嬰留職停津貼」；增加2天政府補助的「產檢假」、「陪產檢及陪產假」，除了增加福利，也促進性別平權；班班有冷氣；大幅提升長照預算等政策，從老照顧到小。

關於居住正義的部分，黃世杰表示，政府除了持續興建社會住宅，以及包租代管的政策，租屋補貼從現在57億元，擴大到300億元，減輕租屋族負擔，並且運用閒置旅館及公私有房舍，轉型成社會住宅；讓業者享有地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助；房客則可用市價5至8折租金承租。

黃世杰表示，蔡英文總統就任6年來，一路從政策規畫，到推動落實，秉持讓民眾生活過得更好的理念，穩健讓各項績效與政策實現。

黃世杰 疫情 民進黨

延伸閱讀

國中會考周末登場 竹縣規劃6大防疫措施

雲林購快篩1萬劑被徵用 張麗善：中央應普發每人5劑

0+7新制今上路 盼簡化流程 竹縣衛生局：沒那麼輕鬆

急急急！偏遠部落確診防疫快篩亂象多 區長請命亟需快篩

相關新聞

民進黨團批新北市府防疫箱縮水 經發局：中央系統慢

新北市民進黨團今日下午召開「新北確診成孤兒，防疫關懷大縮水」記者會，批評新北市府關懷包運送慢半拍，快篩試劑還縮減到剩下1...

蔡總統臉書談WHA 民眾怒轟不食煙火

1450也確診了？20日迎來總統蔡英文就職6週年，但除了在野黨共同檢討政府施政外，民眾不滿聲音也高漲。最新民調結果顯示，有將近半數的民眾不滿政府的房價政策。

檢討蔡總統讓青年低薪、租屋難 國民黨智庫提五大對策

國民黨智庫今舉行「520蔡政府施政總檢討-蔡總統與青年的距離」記者會，提出五大友善青年對策，包括用囤房稅讓房東願意納管，...

民進黨稱：台灣防疫一直穩定控制 紓困振興都獲支持

在野黨今天舉行520相關施政記者會，民進黨發言人黃世杰表示，面對新冠肺炎疫情，這兩年來在全世界造成的重大影響，台灣在全民...

0+7上路 政府防疫「病急亂投醫」 人民只能賭命

當確診人數已變成冰冷的數字，人民要賭上自己的運氣，那政府的防疫工作還剩下什麼？ 過去一個月以來，確診人數不斷創新高，當數字從個位數、百位數、千位數，到現在固定停留萬位數，指揮中心每天例行記者會，行禮如儀的公布數字，坐在台上的官員，似乎已對這些數字無感；確實，每天幾萬人快速累積的確診病例，是民進黨政府早可以預料的事，但對一般小老百姓來說，沒有人會想變成數字裡的一員，因為這裡面存在太多不確定性。

影／隱瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

國內新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。