快訊

已賣出3500萬劑快篩 陳時中曝第二輪實名制開賣時間點

明起「65歲以上長者」快篩陽可算確診 指揮中心公布流程

影／隱瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

攝影中心 / 記者季相儒／台北即時報導
國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。記者季相儒／攝影
國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。記者季相儒／攝影

國內新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。

緊急救護技術員是指經過主管機關考試認證，具有能提供緊急醫療、專業急救服務的人，常見於救護車隨車人員和消防員。由於疫情爆發，119專線等救護人員在救援時，民眾多不願告知TOCC病史資訊，使醫護染疫風險大增。根據現行法規，只有規定民眾要告知醫療人員TOCC，刻意隱瞞也只罰行政罰鍰，對於消防和緊急救護人員，受救援的民眾更未受規範、沒有義務要告知。

洪孟楷今舉行記者會時指出，現行法規是灰色地帶，沒有保護到疫情之下的第一線出勤人員。根據蔣萬安和洪孟楷等提出的《傳染病防治法第三十一條及第六十九條條文修正草案》，不告知醫療機構人員和緊急救護技術員等人TOCC及其他有關傳染病事項，導致人員生命、身體或健康有危險的話，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下之罰金。

國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。記者季相儒／攝影
國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。記者季相儒／攝影

疫情 洪孟楷 傳染病

延伸閱讀

瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

雙北叫不動醫院？ 藍委轟中央搞對立 就是無心防疫

選戰逼近 國民黨5月25日將正式提名蔣萬安參選北市長

國民黨25日提名參選台北市長 蔣萬安：全力以赴

相關新聞

0+7上路 政府防疫「病急亂投醫」 人民只能賭命

當確診人數已變成冰冷的數字，人民要賭上自己的運氣，那政府的防疫工作還剩下什麼？ 過去一個月以來，確診人數不斷創新高，當數字從個位數、百位數、千位數，到現在固定停留萬位數，指揮中心每天例行記者會，行禮如儀的公布數字，坐在台上的官員，似乎已對這些數字無感；確實，每天幾萬人快速累積的確診病例，是民進黨政府早可以預料的事，但對一般小老百姓來說，沒有人會想變成數字裡的一員，因為這裡面存在太多不確定性。

影／隱瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

國內新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史...

世衛13個成員國提案邀台出席WHA 外交部感謝友邦提案

「世界衛生大會」（WHA）將於22日在日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）證實已收到13個成員國提出台灣以觀察員身分出席W...

你給我記者EP62｜快篩水很深？高登案被藍營踢爆 疑是「有人設計的」

政治記者果然資深的辣！高登共計1700萬劑、16.5億元的快篩採購案，不是廠商說棄標就能輕輕放下，其中公然「違法轉包」問題，難道不用查一下？ 錄完這集才知道，指揮中心5月2日發函同意高登採購，國民黨隔天就掌握資料踢爆，速度奇快，原來這就是政治奧妙的地方...

美台僑槍擊案 蘇貞昌：任何意見分歧 都不應成殺人藉口

南加州橘拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂15日發生槍擊血案，造成1人死亡、5人輕重傷。橘郡警方16日證實，嫌犯是68歲的內華...

蔡英文就職6周年 民眾黨點6大缺失：人民陷缺與搶循環

蔡英文總統就職將滿六周年，民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，蔡總統共有「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。