影／隱瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年
國內新冠肺炎疫情嚴峻，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。
緊急救護技術員是指經過主管機關考試認證，具有能提供緊急醫療、專業急救服務的人，常見於救護車隨車人員和消防員。由於疫情爆發，119專線等救護人員在救援時，民眾多不願告知TOCC病史資訊，使醫護染疫風險大增。根據現行法規，只有規定民眾要告知醫療人員TOCC，刻意隱瞞也只罰行政罰鍰，對於消防和緊急救護人員，受救援的民眾更未受規範、沒有義務要告知。
洪孟楷今舉行記者會時指出，現行法規是灰色地帶，沒有保護到疫情之下的第一線出勤人員。根據蔣萬安和洪孟楷等提出的《傳染病防治法第三十一條及第六十九條條文修正草案》，不告知醫療機構人員和緊急救護技術員等人TOCC及其他有關傳染病事項，導致人員生命、身體或健康有危險的話，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下之罰金。
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