世衛13個成員國提案邀台出席WHA 外交部感謝友邦提案

「世界衛生大會」（WHA）將於22日在日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）證實已收到13個成員國提出台灣以觀察員身分出席WHA的議案；我外交部今天感謝13個友邦提案，並再度促請WHO正視台灣參與的必要性，邀請台灣以觀察員身分參與WHA。

據路透報導，WHO首席法律顧問索羅門（Steven Solomon）16日在記者會表示，已經收到13個成員國提出台灣以觀察員身分出席WHA的議案，可能會在23日進行表決。

外交部發言人歐江安今在例行記者會回覆相關提問指出，感謝我國具有WHO會員國身分的13個友邦在16日提案截止日前，為我方以「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」為題向WHO秘書處提案；根據WHA議事規則，該提案是否納入議程將在22日開議當日在總務委員會進行閉門討論，再由隔日（23日）的全會決定是否排入議程。

歐江安說，過去兩年，台灣以實際作為展現專業的醫衛實力、積極貢獻我國防疫經驗，獲得國際社會高度認同與肯定；今年國際對我方的支持力道更強、層級更高。

外交部並再度促請WHO秉持中立、專業原則，正視台灣參與WHO及WHA的必要性，以及國際社會聲援台灣的堅定立場，邀請台灣以觀察員身分參與WHA，共同促進人類的健康與安全。

有關我國爭取參與的名稱，歐江安表示，外交部在參與國際組織上，一向以正式國名及「台灣」為最優先名稱，若未能以正式國名或「台灣」作為我方參與名稱時，政府將在務實、確保尊嚴的前提下，彈性處理名稱議題，以最大程度爭取我國際空間及國家利益。

歐江安重申，外交部與衛福部持續與友邦及理念相近國家密切合作，爭取WHO邀請我方以觀察員身份出席WHA。

第75屆「世界衛生大會」將於22日至28日舉行，是2020年全球新冠肺炎疫情爆發後，首度恢復以實體方式辦理。