美台僑槍擊案 蘇貞昌：任何意見分歧 都不應成殺人藉口

南加州橘拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂15日發生槍擊血案，造成1人死亡、5人輕重傷。橘郡警方16日證實，嫌犯是68歲的內華達州華裔居民周文偉，是台灣來美的外省第二代。行政院發言人羅秉成今天表示，行政院長蘇貞昌對於罹難者生命的消逝感到不捨，並表示台灣與美國都是民主自由的社會，每個人的政治立場或理念縱有不同，應相互尊重。

羅秉成表示，蘇揆對於罹難者生命的消逝感到不捨，並表示台灣與美國都是民主自由的社會，每個人的政治立場或理念縱有不同，本應相互尊重、理解與包容，這也是民主自由的可貴之處，任何意見的分歧，都不應該成為彼此對立仇視、甚至是殺害他人的藉口。

羅秉成表示，我們要對罹難者與傷者家屬表達深切的哀悼與慰問之意。蘇揆也請外交部、僑委會全力協助受害者及其家屬相關的善後事宜，並與美方密切合作，加強保護我國僑民之安全，並提供所有僑胞、留學生、旅美國人必要之協助。