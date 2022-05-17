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蔡英文就職6周年 民眾黨點6大缺失：人民陷缺與搶循環

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
蔡英文總統就職將滿六周年，民眾黨立院黨團今舉行記者會點出六大缺失。圖／民眾黨團提供
蔡英文總統就職將滿六周年，民眾黨立院黨團今舉行記者會點出六大缺失。圖／民眾黨團提供

蔡英文總統就職將滿六周年，民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，蔡總統共有「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全面不穩」、「勞工政策跳票、勞保改革停滯」、「居住正義跳票，房價全面失控」、「淨零排碳落後，廠商只能自救」、「防疫全面失守，與病毒共存遙遙無期」等六大缺失，讓人民陷入「缺」與「搶」的失序循環當中。

民眾黨團總召邱臣遠表示，主計處預估去年國內經濟成長率高達6.28%，但在物價上漲壓力下，全年實質經常性薪資落入負成長為4萬1422元、年減 0.04%，是近5年首次全年負成長，必須盡速制定「最低工資法」，同時兌現改革勞保年金承諾。

「安居樂業已成夢」，民眾黨團幹事長張其祿表示，根據營建署統計，全國平均房價所得比（購屋痛苦指數）已從8.46倍（2016年第1季）成長至9.46倍（2021年第4季）；2022年第一季國泰房地產指數顯示，全台七大都會區預售屋價格全面上漲，每坪均價達到43.25萬元，今年2月份全國租金指數也創史上新高，加上輸入性通膨如進一步惡化為「停滯型通膨」，都可能讓國民繼續通向水深火熱，離居住正義越來越遠。

立委高虹安表示，蔡總統說台灣防疫有成、經濟20年最好，但每日確診人數激增至6萬多人，疫情以來確診總數突破80萬人、死亡數累計超過1000人，並依舊發生物資、醫療量能及檢疫量能不足等問題，種種亂象顯示，指揮中心沒有做好準備，中央決策不明，民眾缺乏安定感。

立委蔡壁如表示，今天是517大停電一周年，去年這個時間各地還在分區供水，高溫加上乾旱，面對極端氣候風險，政府應該及早因應，不能靠天吃飯。而蔡總統六年前就職演說，提到要為年輕人打造一個更好的國家，但現在碳費2024年才要課徵，淨零路徑8年8800億元，推給下一屆才要開始編列預算，可見蔡政府對年輕人的承諾，只是畫餅充飢，行政院最近提出的環保署組改案把原本要納入環資部的機關，原地萎縮變成環境部，如何淨零轉型，也讓人非常懷疑。

通膨 民眾黨 居住正義

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