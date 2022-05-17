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「轉型正義豈能打折」賴品妤當烏鴉 表決沒支持民進黨

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴品妤在今天審議「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」時，部分條文與民進黨團立場並不一致。圖／賴品妤國會辦公室提供
民進黨立委賴品妤在今天審議「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」時，部分條文與民進黨團立場並不一致。圖／賴品妤國會辦公室提供

立法院院會今天三讀「促進轉型正義條例部分條文修正案」與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。民進黨立委賴品妤在部分條文表決時，罕見地與黨團意見不同調，投下棄權票，賴品妤表示，妥協的轉型正義無法成為點亮黑暗的那道曙光，對於這次權利回復條例中，七折八扣後的破碎條文，實在沒辦法完全支持，因此在部分條文表決時選擇棄權，也請支持者們諒解。

賴品妤表示，轉型正義法案的核心價值，來自最基本的人權保障、也代表著接受不同程度壓迫的弱勢族群應受到的保護和補償，這幾年在推動轉型正義工程時，為了要提出自己版本的權利回復條例，與受害者及其家屬多次來回討論；在過程中，看到他們對於過去國家暴力迫害的恐懼、對於過去獨裁者政府欺凌的無力。

賴品妤指出，國家應付出最大的誠意去歸還當事人原有的權利，無法歸還也應盡最大的努力去彌補、去撫平受害者心中的傷痛與恐懼，以自己提案版本第六條為例，針對生命自由損害提出的比照冤獄賠償標準，對照政院版，是對於受難者權益最基本的堅持，很遺憾行政院對賠償打折再打折，成為今天三讀的版本。

賴品妤說，這幾年許多的受難者前輩陸續逝去、漸漸凋零，在他們的有生之年已看不到正義被伸張，這樣一部屈就現實而打折的法案，並非他們用盡生命倡議、推動所期盼看到的成果。

賴品妤 轉型正義 受難者

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