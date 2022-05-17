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「0+7」上路 陳其邁：未來快篩試劑還要加大加快採購

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁認為，每一個縣市政府還是有快篩劑的採購責任。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁認為，每一個縣市政府還是有快篩劑的採購責任。記者徐白櫻／攝影

「0+7」隔離新制今天上路，確診者同住家人打滿3劑疫苗及快篩陰可免隔離，有縣市要求中央多提供快篩試劑。高雄市長陳其邁表示，目前為止，現行大人3支快篩、小孩2支，其實大人2支、小孩2支就夠了，高雄還是維持現在的狀況，目前量能還夠；未來高雄市政府會加大加快採購，也希望中央能做最充足的支援。

市長陳其邁表示，疫情逐漸社區化、流感化，民眾要加強自我防疫角色，一起扛起責任，大家做好自身防疫才是最重要的，三劑疫苗要打好打滿。

陳其邁說，自我防疫措施調整成0+7，不是代表我們就不管，民眾還是有自己要負擔的防疫責任，在家裡或場所都必須遵守防疫規定，快篩試劑是希望把風險降低，把R值降低下來，所以大家有症狀快篩就進行居家隔離，居家隔離就不能出門7天。

高雄市在快篩試劑部分，現行大概是大人3支、小孩2支，我們還是維持現在的狀況，其實大人部分2支已經足夠，3支的話就是當備用，但是其實大人2支、小孩2支就夠了，到目前為止高雄準備的試劑量能還夠。

針對中央分配快篩試劑部分，陳其邁說，每一個縣市政府還是有採購責任，不能說高雄買200萬或買幾萬劑，中央就沒給我們，這樣也不公平；希望中央按照確診數或相關的班級數、學生數來分配快篩試劑，大概多少一個安全量，比如說一個人最少要幾支，這個由中央來配發，地方政府就自己多做準備，個案數越來越多，試劑的需求也會更多，高雄市政府會加大加快採購，「二方面中央當然也必須量能做最充足的支援，大家共同把防疫做好」。

快篩試劑 居家隔離 陳其邁

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