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黨產會聽證 救國團：合法接受政府補助與國民黨產無關

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
不當黨產處理委員會上午針對救國團舉行第二次財產聽證會。圖／取自聽證會直播截圖
不當黨產處理委員會上午針對救國團舉行第二次財產聽證會。圖／取自聽證會直播截圖

行政院不當黨產處理委員會上午針對救國團舉行第二次財產聽證會，救國團再次強調，行政院、教育部、內政部等政府部門均已以公文書證明救國團是為協助國家履行公行政任務，而接受政府補助，均是合法正當，與國民黨黨產無關。

救國團表示，救國團願意真實的面對過去的歷史，誠心的檢視自己財產的歸屬，並與政府合作共同促進台灣社會的民主進步，但若將救國團的財產以黨產視之，甚至抹滅救國團過去服務青年、從事公益的各項努力，實係救國團不可承受之重，也恐非對救國團及過去台灣社會的正確認識。

救國團指出，教育部檢討報告說明：「救國團成立至今所累聚的專業素養及經驗，確能彌補分擔行政機關力有未逮之處，故行政機關也願意與該團合作。」救國團受政府委辦各項活動，這種補助跟補助私立學校、民間團體、社福機構、基金會等並無不同。所以行政院以公函確認：「救國團既依法盡應盡之義務，亦依法推展團務」。

救國團表示，同時在前總統陳水扁執政時期，教育部及內政部清查結果，均認為是配合當時政府政策，辦理教育勞務並依法提出申請，核實酌予補助。如今，黨產會一方面認為救國團的財產均是政府補助而來，卻又認為是黨產，豈非有所矛盾，對於過去為政府效勞的救國團沒有公正評價。

救國團表示，早期參加救國團活動的青年，試問哪個青年覺得是受到救國團強迫而參與？「各項活動並非國民黨黨務活動」，活動內容均在加強青年愛國教育、法治教育、團隊精神、人際溝通、訓練體魄等，既沒有違背憲法、法律及國家利益，更不是黨產會所謂的學子思想灌輸或監控。

救國團表示，已於聽證會前向黨產會申請調查證據，提出近180人之證人名單，都是過去參與救國團活動的成員，包含參加學員與工作人員在內，並有在學校擔任教官之人員。於聽證會中再次重申調查證據之必要，希望透過這些證人的親身經驗，還原當時活動辦理狀況，以及校園的運作。

救國團強調，這些人員第一手的親身經驗分享，絕對會比黨產會調查報告所間接引用資料之隻字片語及籠統論斷，更能夠說明當時之客觀事實，還給救國團正確的歷史面貌。救國團未來仍將會持續提供證人名單，希望黨產會能夠依法進行調查，因為唯有黨產會才有公權力可以邀請證人作證。

救國團指出，蔡英文總統也多次公開強調：「轉型正義是為和解，不是為了製造社會對立」，救國團主任葛永光也一再呼籲，唯有和解才能共生，唯有不糾纏於過去與現在，才能攜手走向未來，這是轉型正義的真諦。

救國團 黨產會 青年

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