瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情爆發，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。

緊急救護技術員是指經過主管機關考試認證，具有能提供緊急醫療、專業急救服務的人，常見於救護車隨車人員和消防員。由於疫情爆發，119專線等救護人員在救援時，民眾多不願告知TOCC病史資訊，使醫護染疫風險大增。

根據現行法規，只有規定民眾要告知醫療人員TOCC，刻意隱瞞也只罰行政罰鍰，對於消防和緊急救護人員，受救援的民眾更未受規範、沒有義務要告知。

洪孟楷今舉行記者會時指出，現行法規是灰色地帶，沒有保護到疫情之下的第一線出勤人員。根據蔣萬安和洪孟楷等提出的《傳染病防治法第三十一條及第六十九條條文修正草案》，不告知醫療機構人員和緊急救護技術員等人TOCC及其他有關傳染病事項，導致人員生命、身體或健康有危險的話，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下之罰金。

因確診正在隔離的蔣萬安今也以視訊參加記者會，蔣萬安表示，他認為這樣的修法「合情合理」，因為第一線緊急救護人員的染疫風險可能比醫療人員還高，為讓消防和緊急救護人員能因應對象疫情而調整防疫級別，應該科與民眾誠實告知義務以及隱瞞TOCC等的相關刑責。

立院社福及衛環委員會召委林為洲表示，保護消防和緊急救護量能是很重要的，疫情之下更不能讓這些人因執勤確診；這次提案中，規範針對的只適用傳染病防治，並沒有侵犯病人隱私權，他會在明天就將此案排入委員會審查，全力拼明天送出委員會，爭取在下個會期前三讀通過。

國發會公共政策網路參與平台修法發起人洪泳竹出席記者會時也表示，常聽到出勤回來的同事說被民眾騙，還曾跑過119派遣案例，報案和現場問民眾都說沒有 TOCC，但到醫院就坦承家人剛從美國回來。洪永竹指出，現在民眾都知道，到醫院不可以騙醫師，但不少對救護人員說謊，甚至救護人員問了還會被罵「問這麼多幹嘛」、「延誤送醫時間、沒醫德」等。

消防員工作權益促進會監事廖順淋則表示，消防員和緊急救護技術員將緊急醫療延伸到院外，負相當感染風險，如果病史詢問等沒有保障，對職業安全來講是不合理的；如果因為不誠實告知讓第一線沒有提高防護等級，導致染疫人員變多，那處理人員就會變少、影響救援。