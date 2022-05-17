快訊

停課、復課陷入無限輪迴 老師家長累垮…校長都得代課

崩潰！麥當勞「薯條缺貨」今起陸續暫停供應

日本鬆綁邊境管制！先試辦「這4國」觀光團 須打滿3劑疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞞TOCC害消防醫護染疫 藍委提修法：最重關一年

聯合報 / 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，對於向緊急救護人員隱瞞TOCC的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。
國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，對於向緊急救護人員隱瞞TOCC的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。

嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情爆發，第一線消防和緊急救護技術員不僅救護量大增，更面臨民眾不願告知TOCC(旅遊史、職業、接觸史、群聚史)情形，導致一線人員染疫。國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，要對刻意隱瞞的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。

緊急救護技術員是指經過主管機關考試認證，具有能提供緊急醫療、專業急救服務的人，常見於救護車隨車人員和消防員。由於疫情爆發，119專線等救護人員在救援時，民眾多不願告知TOCC病史資訊，使醫護染疫風險大增。

根據現行法規，只有規定民眾要告知醫療人員TOCC，刻意隱瞞也只罰行政罰鍰，對於消防和緊急救護人員，受救援的民眾更未受規範、沒有義務要告知。

洪孟楷今舉行記者會時指出，現行法規是灰色地帶，沒有保護到疫情之下的第一線出勤人員。根據蔣萬安和洪孟楷等提出的《傳染病防治法第三十一條及第六十九條條文修正草案》，不告知醫療機構人員和緊急救護技術員等人TOCC及其他有關傳染病事項，導致人員生命、身體或健康有危險的話，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下之罰金。

因確診正在隔離的蔣萬安今也以視訊參加記者會，蔣萬安表示，他認為這樣的修法「合情合理」，因為第一線緊急救護人員的染疫風險可能比醫療人員還高，為讓消防和緊急救護人員能因應對象疫情而調整防疫級別，應該科與民眾誠實告知義務以及隱瞞TOCC等的相關刑責。

立院社福及衛環委員會召委林為洲表示，保護消防和緊急救護量能是很重要的，疫情之下更不能讓這些人因執勤確診；這次提案中，規範針對的只適用傳染病防治，並沒有侵犯病人隱私權，他會在明天就將此案排入委員會審查，全力拼明天送出委員會，爭取在下個會期前三讀通過。

國發會公共政策網路參與平台修法發起人洪泳竹出席記者會時也表示，常聽到出勤回來的同事說被民眾騙，還曾跑過119派遣案例，報案和現場問民眾都說沒有 TOCC，但到醫院就坦承家人剛從美國回來。洪永竹指出，現在民眾都知道，到醫院不可以騙醫師，但不少對救護人員說謊，甚至救護人員問了還會被罵「問這麼多幹嘛」、「延誤送醫時間、沒醫德」等。

消防員工作權益促進會監事廖順淋則表示，消防員和緊急救護技術員將緊急醫療延伸到院外，負相當感染風險，如果病史詢問等沒有保障，對職業安全來講是不合理的；如果因為不誠實告知讓第一線沒有提高防護等級，導致染疫人員變多，那處理人員就會變少、影響救援。

國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，對於向緊急救護人員隱瞞TOCC的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。
國民黨立委洪孟楷、蔣萬安及林為洲等人提案修法，對於向緊急救護人員隱瞞TOCC的民眾，開罰一年以下有期徒刑或三萬元以下罰金。

疫情 蔣萬安 消防員

延伸閱讀

兒童安全日 蔣萬安籲幼兒園、小學改線上課到暑假

選戰逼近 國民黨5月25日將正式提名蔣萬安參選北市長

國民黨25日提名參選台北市長 蔣萬安：全力以赴

蔣萬安呼籲提前放暑假 柯文哲酸：想好再講、不要亂喊

相關新聞

世衛13個成員國提案邀台出席WHA 外交部感謝友邦提案

「世界衛生大會」（WHA）將於22日在日內瓦舉行，世界衛生組織（WHO）證實已收到13個成員國提出台灣以觀察員身分出席W...

你給我記者EP62｜快篩水很深？高登案被藍營踢爆 疑是「有人設計的」

政治記者果然資深的辣！高登共計1700萬劑、16.5億元的快篩採購案，不是廠商說棄標就能輕輕放下，其中公然「違法轉包」問題，難道不用查一下？ 錄完這集才知道，指揮中心5月2日發函同意高登採購，國民黨隔天就掌握資料踢爆，速度奇快，原來這就是政治奧妙的地方...

美台僑槍擊案 蘇貞昌：任何意見分歧 都不應成殺人藉口

南加州橘拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂15日發生槍擊血案，造成1人死亡、5人輕重傷。橘郡警方16日證實，嫌犯是68歲的內華...

蔡英文就職6周年 民眾黨點6大缺失：人民陷缺與搶循環

蔡英文總統就職將滿六周年，民眾黨立院黨團今舉行記者會指出，蔡總統共有「通膨嚴重，物價飛漲回不去」、「能源政策錯誤，供電全...

「轉型正義豈能打折」賴品妤當烏鴉 表決沒支持民進黨

立法院院會今天三讀「促進轉型正義條例部分條文修正案」與「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」。民進黨立委賴品妤在...

「0+7」上路 陳其邁：未來快篩試劑還要加大加快採購

「0+7」隔離新制今天上路，確診者同住家人打滿3劑疫苗及快篩陰可免隔離，有縣市要求中央多提供快篩試劑。高雄市長陳其邁表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。