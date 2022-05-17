美台僑槍擊案 外交部：促請美方全力保護我僑民安全

關於美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊事件，外交部今表示，譴責任何形式的暴力行為，已促請美方全力保護我僑民安全。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，對於南加州教會槍擊事件，總統蔡英文表達高度關心，已指示外交部對於本案受害的我國僑民還有相關親屬表達最誠摯的慰問與哀悼，並全力提供協助。

歐江安說，對此不幸事件，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅已在今天致電外交部長吳釗燮，代表美國政府表達高度哀悼之意。

媒體詢問本案凶嫌的身分與動機，歐江安僅表示，美國相關單位仍在調查當中，待美方調查完畢後，我方再說明比較適合。

據美國、台灣多家媒體報導，這起槍擊案的槍手是來自內華達州的周文偉，美方執法人員指此案疑是出於政治動機的仇恨事件，並提及周嫌對中國大陸與台灣之間的政治緊張局勢不滿；另據中央社報導，經駐處查證，槍手應是1953年在台灣出生的移民。

歐江安指出，外交部譴責任何形式暴力行為；外交部與駐洛杉磯辦事處正密切追蹤本案最新發展，透過各種管道隨時向僑民提供他們所需要的協助，同時也促請美方務必全力保護我國僑民安全。

美國南加州橙縣拉古伍茲（Laguna Woods）一處基督長老教會教堂在美西時間15日發生槍擊事件，其中1位死者及5位傷者皆為台裔人士。