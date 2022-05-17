「安居樂業只能夢裡相見」 時力批蔡政府政見淪芭樂票

蔡英文總統就職六周年前夕，時代力量立法黨團今舉行記者會，質疑蔡英文競選時的多項政見，如0至6歲國家一起養、社會安全網、台鐵改革、居住正義、勞工權益、環境政策等，恐淪為芭樂票，「安居樂業只能夢裡相見」。

時力黨團幹事長王婉諭指出，蔡總統「0到6 歲國家一起養」已經變為「0到6歲家長自己養」，去年新生兒近15.4萬，全國0到2歲公托可收托人數卻不到1萬，且城鄉差距極大，雙北托育資源占全國55%，對於育兒政策配套措施，執政黨也始終抱持「有修就好」的心態，如「性別平等工作法」修法保守，陪產檢假縮水成兩天，彈性工時仍維持扣薪。

王婉諭質疑，普悠瑪事故及太魯閣事故後，蔡政府都大喊「台鐵改革」，但完全看不出改革決心，相關缺失及事故仍頻繁出現；對於蔡總統就職時承諾要「建立社會安全網」、「保障犯罪被害人權益」，王婉諭也呼籲，務必要在這屆任期內完成修法，「不要拖到屆期不連續，又得從頭來過」。

時力黨團總召邱顯智表示，蔡總統2015年競選時提出杜絕房市炒作、健全租屋體系、興建20萬戶社會住宅等政見，但至今房市炒作還是一門好的生意，健全租屋體系及20萬戶社宅也不知所蹤，時力過去一直要求政府推行完整的囤房稅，然而院版的囤房稅仍然難產；對於租屋黑市，內政部連租屋市場人數都無法掌握，也不採用租屋登錄等政策工具，更拒絕在「住宅法」訂定租金補貼「可負擔計算基準」，讓租屋補貼淪為不穩定的政策大撒錢。

邱顯智也批評，在防疫亂象方面，政府未從國際經驗中及早學習經驗，導致現今快篩不足、流程冗長和醫療癱瘓的嚴重狀況。

時力秘書長白卿芬表示，對於物價上漲、通膨壓力加劇，政府卻僅回應物價上漲在合理範圍之內，無視基層人民的痛苦。蔡總統雖說「勞工是心裡最柔軟的一塊」，政見也提出訂定「最低工資法」，至今卻遲遲未見行政院送出修法草案。

時力主席、黨團副總召陳椒華表示，蔡總統選前多次承諾落實環境友善政策，包含「礦業法」、「工廠管理輔導法」、「氣候變遷因應法」、「土地徵收條例」等，許多修法卻是零進展。過去民進黨在野時，曾多次抨擊執政者在土地徵收案件上的種種程序瑕疵，但在民進黨執政六年來，多起土地徵收事件亂象，並不亞於當年大埔事件。