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0+7快篩需求增 江啟臣拋免費寄送2歲以上每人4劑

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
國民黨立委江啟臣。本報資料照
國民黨立委江啟臣。本報資料照

指揮中心公布最新指引，未來密切接觸者若打滿三劑疫苗，採0+7自主管理，未來密切接觸者不再需要居家隔離。國民黨立委江啟臣表示，應直接以預約寄送方式普發給2歲以上之國人每人4劑，別再讓民眾排隊群聚領快篩，「要與病毒共存，政府就應提供國人該有的防疫物資。」

江啟臣指出，現行3+4隔離措施，政府配發成人及大學以上學生3劑公費快篩、國小至高中每人2劑，未來改採0+7，等同以篩代隔，快篩需求量將倍增。自主防疫出門需要快篩，若民眾快篩不足可能會不篩就出門，造成防疫破口，再次呼籲政府免費預約寄送普發快篩，才能真正落實自主防疫。

江啟臣表示，政府總共採購2.4億劑的公費快篩，預計5月底將到貨1.2億劑，不論是國內徵用或是國外採購，都是用人民的納稅錢購買，而紓困振興特別預算也還有1300多億元，應直接以預約寄送方式普發給2歲以上的國人每人4劑，別再讓民眾排隊群聚領快篩，要與病毒共存，政府就應提供國人該有的防疫物資，這是政府的義務。

江啟臣說，快篩是各地方政府在防疫前線對抗病毒的必要工具，藍營縣市首長都陸續建請中央普發快篩，讓民眾可自我檢測和應處，才能降低民眾恐慌，減緩醫療量能和醫護人員的壓力，中央不只應聽取第一線防疫人員的聲音，更應給予協助。

江啟臣說，蔡英文總統說5月底即將會取得1億劑左右的快篩，呼籲民眾不要囤積、不要過度恐慌。但現在就是因取得困難、供不應求迫使民眾不得不排隊搶購，防疫措施不斷放寬，但防疫必要物資卻沒能同步提供，是讓國人暴露在染疫風險中，民眾怎會不恐慌？

他再次籲請政府直接免費預約寄送普發快篩試劑，才能有效解決民眾囤積，也讓國人安心，否則自主防疫恐怕又淪為要人民自生自滅的自主應變。

新冠肺炎

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