被封防疫模範生遭柯酸 陳其邁高EQ回「大家都是隊友」

北高防疫作為常被外界拿來比較，台北市長柯文哲對高雄被稱為「防疫模範生」之說回應「比賽還沒開始，繼續看下去」。陳其邁說，大家共同面對的對手或敵人是病毒，他跟柯文哲、新北市長侯友宜，或者其他縣市都一樣，大家都是隊友，互相支持打氣及補位。

傳出總統召開防疫諮詢會議認為高雄市防疫模範生，雙北防疫太早放手。柯文哲認為，時間是檢驗真理的唯一標準，開放邊境後至少有超過總人口的5至10%感染，韓國更有34%人口感染，台灣感染人口不到3%，比賽還沒開始，繼續看下去。

高雄市長陳其邁今早在市議會接受媒體聯訪，對此評論表示，我們面對的對手或敵人是Covid-19病毒，所以他跟柯文哲、侯友宜都是隊友，互相支持、打氣、補位。

在面對疫情時，中央、地方和各縣市政府大家共同合作，才能夠落實（防疫），不管過去疫調上合作，或在整個相互的醫療支援，高雄必須跟屏東、台南或其他各縣市政府通力合作，才能夠把防疫工作做好。

陳其邁說，「我和柯市長是互相加油打氣的隊友，跟侯市長也是一樣」。